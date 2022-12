Mac se v režimu spánku vybíjí: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

Mac se v režimu spánku vybíjí je problém, se kterým se potýká mnoho uživatelů. V praxi se stává to, že svůj plně nabitý MacBook například zavřete a vložíte do tašky s tím, že jej po pár hodinách otevřete a zjistíte, že došlo ke snížení nabití, anebo že došlo ke kompletnímu vybití. Případně se mohou uživatelé se stejným problémem setkat i tehdy, kdy je jejich Mac pouze v režimu spánku, ve kterém by nemělo docházet k nadměrnému vybíjení baterie. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů, jak můžete vybíjení Macu v režimu spánku nebo po zavření vyřešit. Mohlo by vás zajímat Otazníky namísto obrázků v Safari na Macu: 5 tipů, jak tento problém vyřešit Mac Pavel Jelič 27. 11. 2022

Aktualizace macOS Ještě předtím, než se vrhnete do jakýchkoliv složitých záležitostí, tak je nutné se ujistit, že máte nainstalovanou nejnovější verzi macOS. V některých starších verzích macOS se totiž může nacházet chyba, která může způsobovat vybíjení Macu, což jsem osobně zažil již dvakrát. Naštěstí si Apple tyto chyby rychle uvědomuje a opravuje je. Pro aktualizaci vašeho Macu přejděte do  → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru, kde aktualizaci vyhledejte a případně nainstalujte. Fotogalerie nastaveni-systemu-macos-ventura automaticke-aktualizace-bezpecnostni-macos-ventura-1 automaticke-aktualizace-bezpecnostni-macos-ventura-2 hledani-aktualizaci-mac Vstoupit do galerie

Probuzení přes sít Pokud máte nainstalovanou poslední verzi macOS a stále dochází k vybíjení Macu, tak vám s velkou pravděpodobností pomůže tento tip. Systém macOS totiž nabízí funkci, která nese název Povolit probuzení přes síť. Ta zajišťuje, že Mac může během spánku přijímat příchozí síťovou aktivitu, například zprávy iMessage, aktualizace z iCloudu a mnoho dalšího, díky čemuž budou mít aplikace a systém k dispozici nejnovější data. Pokud je ale nastaveno, aby bylo probuzení přes síť k dispozici i při napájení z baterie, tak může docházet k enormnímu vybíjení. Pro deaktivaci této funkce přejděte do  → Nastavení systému → Baterie, kde vpravo dole klepněte na Volby… Pak už jen u Povolit probuzení přes síť nastavte podle vlastního uvážení buď Jen při napájení z adaptéru, anebo Nikdy. Fotogalerie #2 nastaveni-systemu-macos-ventura povolit-probuzeni-pres-sit-macos-ventura-2 povolit-probuzeni-pres-sit-macos-ventura-3 povolit-probuzeni-pres-sit-macos-ventura-4 povolit-probuzeni-pres-sit-macos-ventura-5 povolit-probuzeni-pres-sit-macos-ventura-1 Vstoupit do galerie

Kontrola aplikací bránící přechodu do režimu spánku Některé aplikace, které máte na vašem Macu nainstalované, mohou bránit přechod do režimu spánku. Zatímco u klasických Maců si toho samozřejmě všimnete, tak u MacBooků po zavření víka nikoliv. Naštěstí lze ale aplikace bránící přechod do režimu spánku jednoduše identifikovat. Stačí přejít do aplikace Monitor aktivity, kde pak v horní liště klepněte na Zobrazení → Sloupce a dole zaškrtněte možnost Brání uspání. Tímto se přidá do aplikace další sloupec, ve kterém jde vidět, zdali některé z aplikací brání uspání. Jestliže ano, je třeba s ní udělat rychlý proces a ukončit ji, v opačném případě váš Mac do režimu spánku nikdy nepřejde. Fotogalerie #3 monitor-aktivity-brani-uspani-macos-ventura-1 monitor-aktivity-brani-uspani-macos-ventura-2 monitor-aktivity-brani-uspani-macos-ventura-3 monitor-aktivity-brani-uspani-macos-ventura-4 monitor-aktivity-brani-uspani-macos-ventura-5 Vstoupit do galerie

Vypnutí Bluetooth U některých Maců s konkrétními verzemi macOS se stávalo, že zapnuté Bluetooth dokázalo nějakým způsobem kompletně vybít Mac v režimu spánku, a to za relativně krátkou dobu. Řešením by v tomto ohledu samozřejmě měla být aktualizace macOS, jak už bylo uvedeno na jedné z předchozích stránek. Pokud vám však aktualizace nepomáhá, tak bude nutné vždy po ukončení práce Bluetooth vypnout. To učiníte klepnutím na ikonu Bluetooth v horní liště, kde přepínačem proveďte deaktivaci. Anebo případně můžete využít aplikaci FluTooth pro automatické vypnutí Bluetooth, viz článek níže.