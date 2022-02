Patříte mezi majitele prakticky jakéhokoliv MacBooku a aktualizovali jste na nejnovější macOS 12.2 Monterey? Pokud jste si odpověděli kladně, tak jste mohli zaznamenat, že se vám přes může nadměrně vybíjet baterie. O tomto rozsáhlém problému, který Apple „pustil“ do nejnovějšího systému pro jablečné počítače, v současné chvíli informovalo již opravdu mnoho uživatelů. Tento problém konkrétně způsobuje Bluetooth, které by se po zavření víka MacBooku mělo automaticky vypnout, aby nedocházelo ke spotřebě energie. To se ale bohužel neděje a Bluetooth i po zavření víka běží vesele dál.

Jak na Macu vyřešit problém s vybíjením baterie přes noc

Po přečtení úvodního odstavce je většině z vás řešení jasné – vždy před spaním, potažmo před zaklopením víka MacBooku, provést manuální deaktivaci Bluetooth. Co si však budeme nalhávat, pokud jste Bluetooth nevypínali ručně doposud, tak si na tento krok navíc rozhodně většina z vás nevzpomene. Dobrou zprávou je, že za tak krátkou chvíli už naštěstí vzniklo řešení v podobě jednoduché aplikace, která dokáže Bluetooth po zavření víka automaticky deaktivovat, čímž se nadměrné spotřebě energie a následnému vybití MacBooku může zabránit. Tato aplikace dostala název FluTooth a stáhnout si ji můžete za libovolný poplatek, ale klidně i zdarma. Postup pro stažení, instalaci a využívání je následující:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli na stránky s aplikací FluTooth – stačí klepnout zde.

– stačí klepnout Jakmile tak učiníte, tak napravo vyplňte částku, kterou chcete vývojáři darovat.

kterou chcete vývojáři darovat. Následně stiskněte níže růžové tlačítko I want this!

Poté se ocitnete na další stránce, kde klepněte na tlačítko Download FluTooth.

Dále dojde opět k přesunutí na další stránku, kde u FluTooth.app klepněte na Download.

klepněte na Tímto se vám stáhne aplikace FluTooth, kterou následně přesuňte do složky Aplikace.

kterou následně Aplikaci FluTooth pak dvojitým poklepáním zapněte.

Následně se opět přesuňte na stránky aplikace FluTooth – stačí klepnout zde .

– stačí klepnout . Jakmile tak učiníte, tak níže klepnutím na odkazy stáhněte obě zkratky FluToothOn a FluToothOff .

klepnutím na odkazy . Po stažení zkratel klepněte v dialogovém okně na Přidat zkratku.

Zkratky se pak objeví v rámci nativní aplikace Zkratky, odkud můžete funkčnost aplikace provedením zkratky zapnout (FluToothOn) nebo vypnout (FluToothOff).

Výše uvedeným způsobem tedy můžete využít aplikaci FluTooth k tomu, aby automaticky vypínala Bluetooth po zavření víka, potažmo po přesunu do režimu spánku. Jedná se svým způsobem o dočasnou aplikaci, kterou za pár týdnů po vydání aktualizace macOS smažeme, jelikož Apple (doufejme) tuto chybu vyřeší. Pokud byste chtěli, aby se aplikace FluTooth spouštěla automaticky po přihlášení, tak na ni v horní liště klepněte (ikona nemocného emoji) a zaškrtněte možnost Launch at login.