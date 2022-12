Apple Car přijde již za pár let: 5 věcí, o kterých se aktuálně mluví

V posledních letech se relativně hodně mluví o Apple Car. Dá se říct, že veškeré úniky a informace přicházejí v určitých vlnách, tedy delší dobu se o Apple Car nemluví vůbec, a poté přijde mnoho zpráv najednou. Podle posledních informací Apple skutečně na vlastním autě pracuje a dočkat bychom se jej měli někdy v rozmezí od roku 2024 do roku 2028. Kalifornský gigant pracuje na vlastním Apple Car již mnoho let, během kterých to dokonce párkrát vypadalo, že se celý projekt zruší. Mluvilo se dokonce také o tom, že by měla Applu s produkcí vlastního vozu pomoci nějaká jiná automobilka, i tohle však bylo smeteno ze stolu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí o Apple Car, o kterých se aktuálně nejvíce mluví. Mohlo by vás zajímat Ukradl výrobní tajemství Apple Car, nyní se k tomu po letech přiznal Vše o Apple Jan Vajdák 24. 8. 2022

Bez autonomního řízení Pokud sledujete svět elektromobilů, tak vám zcela jistě neunikla automobilka Tesla, za kterou stojí Elon Musk. Tato automobilka přinesla do světa automobilismu nespočet revolučních inovací, které rozhodně stojí za to – a jednou z nich je rozhodně autonomní řízení. Vozy Tesla už aktuálně zvládají prakticky řídit samotné a neustálým vývojem a aktualizacemi se tato schopnost ještě zlepšuje. Co se týče Apple Car, tak ten by podle posledních informací autonomní řízení nabídnout neměl, tedy minimálně zpočátku. Namísto toho by vám údajně samotné auto mělo sdělit, například na dálnici, že se můžete věnovat sledování filmu bez sledování řízení, každopádně postupem času by se tato technologie měla samozřejmě vylepšovat. Jeden z konceptů Apple Car apple_icar_1 apple_icar_2 apple_icar_3 apple_icar_4 apple_icar_5 apple_icar_6 apple_icar_7

Čipy Apple Silicon Jablečná společnost využívá již po dobu několika let ve svých zařízeních vlastní čipy. Největší rozmach však přišel s čipy Apple Silicon, které kalifornský gigant před několika lety začal osazovat do Maců a MacBooků. Čipy Apple Silicon jsou skutečně extrémně výkonné, ale zároveň mají i nízkou spotřebu, a prakticky dá se říct, že aktuálně ve světě nemají konkurenci. Podle dostupných informací by se měl čip Apple Silicon nacházet i v Apple Car a konkrétně by měl poskytovat výkon rovnou čtyř aktuálně nejvýkonnějších čipů, tedy M1 Ultra. Tento extrémně výkonný čip by měl pohánět počítačový systém s označením Denali, který lze považovat za jakési srdce či jádro celého Apple Car.

Design Z hlediska designu Apple v současné chvíli stále nemá u svého Apple Car jasno. Samozřejmě se v posledních letech objevilo několik různých konceptů, ani jeden však není vyloženě založen na nějakých podložených informacích a skutečně se tak jedná pouze o výplody fantazie. Podle dostupných informací je v současné chvíli z hlediska designu Apple Car tým designérů ve fázi před-prototypu. Dle očekávání by měl být design jablečného auta zpracován někdy v roce 2024, aby v následujícím roce 2025 mohl Apple provádět intenzivní testování. Design by měl být každopádně primárně orientován na řidiče, jak to je u automobilek trendem i v současnosti. Mimo to se šušká o tom, že by měl Apple využít nějakou z již existujících platforem, kterou by měl odkoupit od některé z automobilek. Koncept Apple Car jako supersportu aev_00 aev_01 aev_02 aev_04 aev_05 aev_06 aev_07 aev_08 aev_33 aev_99

Vedoucí projektu Jak už bylo v rámci tohoto článku zmíněno, tak Apple pracuje na svém Apple Car již opravdu několik dlouhých let, během kterých se celý projekt nacházel mnohokrát jak nahoře, tak i dole. Během této doby se samozřejmě také vystřídalo hned několik vedoucích projektu. Od roku 2016 do roku 2020 pracoval v čele tzv. Project Titan známý Bob Mansfield. Následně se zhruba na rok vedení ujal senior-viceprezident umělé inteligence John Giannandrea a v současné době je v čele Apple Car bývalý „šéf" aplikací Watch a Zdraví, Kevin Lynch.