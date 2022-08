Ukradl výrobní tajemství Apple Car, nyní se k tomu po letech přiznal

V Applu nepracují pouze loajální zaměstnanci. Inženýr Xiaolang Zhang se přiznal k tomu, že ukradl obchodní tajemství společnosti Apple, kde v letech 2015 až 2018 pracoval na projektu Titan. Když své zaměstnání v jablečné společnosti opouštěl, sdělil nadřízenému, že jeho další kroky budou směřovat do Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, čínského startupu EV známého také jako Xpeng.

Apple zjistil, že Xiaolang Zhang přenesl kolem 24 GB dat do notebooku své manželky přes AirDrop a zároveň odcizil desky s obvody a server z laboratoře pro autonomní vozidla. FBI ho tedy obvinila krádeže obchodního tajemství. Zhang se přiznal a rozhodl se uzavřít s tamní prokuraturou dohodu o vině a trestu, nicméně podrobnosti této dohody známy zatím nejsou. Verdikt má být vynesen až 14. listopadu. Podle tamních zákonů hrozí za krádež obchodních tajemství maximální trest odnětí svobody na 10 let. Nejedná se o jediného dobráka, který se rozhodl pomoct čínskému Xpeng. V roce 2019 byl jiný zaměstnanec obviněn z pokusu propašovat manuály, schémata a fotografie projektu Titan do Číny. V tomto případě ještě rozsudek také nepadl. V roce 2019 řešila potíže taktéž Tesla, která tvrdila, že bývalý zaměstnanec nahrál zdrojový kód související s jejím systémem Autopilot na svůj účet iCloud, a poté tyto informace přenesl do Xpengu.