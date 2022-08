Nový iPad 10 má nakonec přeci jen dorazit bez Home Buttonu

Na letošní podzim má Apple naplánováno odhalení v pořadí již 10. generace základního iPadu a právě toto kulaté výročí má mít v plánu solidně oslavit. Řeč je konkrétně o výrazném designovém přepracování tohoto modelu, kterým má mít kalifornský gigant v plánu de facto odstartovat novou éru základních iPadů. Chvíli to sice vypadalo, že se nakonec ničeho takového nedočkáme, nyní se však opět vše obrací k lepšímu – tedy alespoň soudě dle nových informací od velmi dobře informovaného portálu MacOtakara.

Japonský portál MacOtakara nyní konkrétně od svých zdrojů zjistil, že se u iPadu 10 senzor pro snímání otisků prstů Touch ID přesune z Home Buttonu do Power Buttonu, jako je tomu u iPadů mini a Air. A jelikož oba tyto modely nabízí ostré hrany spolu s rovnoměrnými rámečky kolem displeje bez Home Buttonu, zdá se, je více než pravděpodobné, že totéž řešení nasadí Apple právě i u iPadu 10, aby jej designově se zbytkem svého portfolia sjednotil. Že má redesign v plánu navíc víceméně potvrzuje i to, že má být jinak situovaná přední kamera a to konkrétně proto, aby jí bylo možné vměstnat do do užšího rámečku zařízení.

Kromě detailů ohledně designu potvrdily zdroje japonského portálu mimo jiné to, že se nová generace iPadu dočká zvětšení displeje a to konkrétně ze současných 10,2” na 10,5” či výměny Lightning portu za USB-C. Samozřejmostí je pak i podpora 5G sítí nebo třeba nasazení výkonnějšího čipsetu – konkrétně A14 či A15 Bionic, přičemž první varianta se zdá být pravděpodobnější. Zdá se tedy, že nedávno uniklá schémata byla podvrh, byť stoprocentně jisti si budeme až po odhalení zařízení, které proběhne pravděpodobně v průběhu října.