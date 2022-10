Mac Pro s čipem Apple Silicon má nabídnout až 48jádrové CPU a 160jádrové GPU

Jsou tomu již dva roky, co Apple oznámil, že se v následujících 48 měsících chystá kompletně přejít z čipů Intel na Apple Silicon u Maců. Zdánlivě odvážný plán se sice začal po pár měsících zdát jako uskutečnitelný, jelikož se Applu dařilo přecházet s čipů Intel na Apple Silicon jako na běžícím pásu, nyní se však zdá, že se celý proces zasekl, jelikož svět již takřka rok čeká na to, až napíše kalifornský gigant za tímto obdobím pomyslnou tečku ve formě Macu Pro osazeného vlastním čipem. Jaký ale vlastně ten bude?

S poměrně zajímavou teorií se nyní vytasil portál MacWorld, který jí opírá o tvrzení jeho zdrojů pocházejících z prostředí Applu. Ze zjištění, které má Macworld k dispozici a zároveň z pozorování chování Applu u čipů M1, lze totiž dle něj počítat s tím že:

M2 Pro – až 10jádrové CPU, až 20jádrové GPU, až 48 GB RAM

M2 Max – až 10 jádrové CPU, až 40jádrové GPU, až 96 GB RAM

M2 Ultra – až 24jádrové CPU, až 80jádrové GPU, až 192 GB RAM

M2 Extreme – až 48jádrové CPU, až 160jádrové GPU, až 384 GB RAM

Ptáte-li se na to, jak MacWorld spolu se svými zdroji k těmto číslům přišel, odpověď je poměrně jednoduchá. U řady M1 totiž Apple de facto jen násobil počty jader dvakrát, čímž se dostával na vyšší verze svým čipů. Je proto velmi pravděpodobné, že stejnou taktiku zvolí i nyní – tím spíš, když přihlédneme k tvrzením Bloombergu z dřívějška, dle kterých Apple skutečně pracuje na vrcholové verzi čipu M2 s více než 40jádrovým CPU, přičemž základní CPU by pak mělo začínat právě na 40 jádrech. Je tedy velmi pravděpodobné, že nás čeká neuvěřitelně výkonná počítačová bestie, kterou Apple přepíše historii počítačů jako takových. Zda se tak stane či nikoliv se nicméně dozvíme již zanedlouho, jelikož by k představení novinek mělo dojít snad ještě v průběhu října či listopadu.