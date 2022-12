Proč chtít NAS do domácnosti: K čemu slouží a jaké jsou výhody

Doby, kdy síťová úložiště byla určena výhradně pro potřeby větších firem, jsou už dávno pryč. Dnes se na trhu naštěstí nachází nespočet dostatečně výkonných, a především dostupných modelů určených pro domácnosti. Obrovskou výhodou také je, že se jejich možnosti prakticky neustále rozšiřují, díky čemuž je lze využít nejen pro uchovávání dat a zálohování, ale také k řadě dalších aktivit. Otázkou každopádně zůstává jediné. Vyplatí se investovat do NASu pro domácnost? V tomto článku si téma objektivně rozebereme a postavíme proti sobě relevantní výhody a nevýhody.

Co je vlastně NAS

NAS neboli Network Attached Storage funguje jakožto síťové úložiště, které primárně slouží pro ukládání dat z celé domácnosti. Jeho největší výhodou je, že vám dokáže nabídnout velkou kapacitu, kterou máte kompletně pod kontrolou. Tady to ale zdaleka ještě nekončí. NAS takto může sloužit pro potřeby firem či domácností, přičemž k vašim souborům můžete přistupovat například i prostřednictvím mobilního zařízení typu iPhone či iPad, a to doslova odkudkoliv.

Bezpečné uložení & zálohování

Na domácí úložiště si tak každý člen domácnosti může ukládat svá data. Zároveň je samozřejmě nutné, aby byla patřičně zabezpečena a případně uzamčena, což není žádnou překážkou. Samotná kapacita zařízení přitom závisí jen a pouze na vašich potřebách. V tomto případě záleží, kolik má daný NAS slotů na disky a jak velké disky si vlastně pořídíte. Navíc se může jednat jak o klasické HDD, tak i rychlé SSD či M.2 moduly. Volba je vždy na uživateli.

Síťová úložiště jsou nejčastěji využívána pro zálohování dat. Ne nadarmo se totiž říká, že právě zálohování je nesmírně důležité a rozhodně by se na něj nemělo zapomínat. Nikdy totiž nevíte, co se s vašimi daty může stát. Vinou mechanického poškození či krádeže se tak ze dne na den můžete ocitnout úplně bez všeho a přijít například o fotografie nebo videa, jež reprezentovaly roky vzpomínek. NAS se navíc dokáže postarat i o automatické zálohování, kdy prakticky nic nemusíte řešit, jelikož se o vše postará úložiště za vás.

Osobní cloud & sdílení souborů

NAS lze prakticky vnímat jakožto privátní cloudovou službu. Oproti těm internetovým, jako například Google Disk a Dropbox, je zde ale jeden obrovský rozdíl – za službu nikomu neplatíte a máte vše doslova pod vlastní kontrolou (například bezplatné Google Fotky končí, a právě NAS představuje výbornou alternativu). Je totiž jen a pouze na vás, jak s cloudem budete nakládat, koho do něj pustíte, anebo kolik prostoru na něm vůbec budete mít. Síťová úložiště lze totiž připojit k síti internet, což přináší skvělé výhody. Následně se totiž na váš NAS můžete připojit odkudkoliv, nezávisle na tom, zdali používáte PC s Windows, Mac, anebo třeba chytrý telefon.

Z tohoto důvodu je také možné nesmírně jednoduše sdílet soubory či složky. To se může hodit například při sdílení rodinných fotoalb a dalších důležitých dat. Funguje to ale i obráceně. Zmiňované fotoalbum tímto způsobem můžete společně doplňovat s ostatními členy domácnosti, kdy si složku jednak nasdílíte a postupně do ní všichni budete přispívat.

Bezpečnost

V případě osobních a citlivých dat je samozřejmě důležité dbát i na bezpečnost. NAS zde opět těží z toho, že vše máte prakticky pod palcem a je jen na vás, kdo do systému bude mít přístup, případně jaké pravomoci bude mít. Zároveň je možné nechat jednotlivé oddíly anebo celé svazky šifrovat samotným zařízením pro maximální zabezpečení dat. Bohužel se ale i v případě NASu může stát, že dojde k takzvanému selhání disku, kdy z vteřiny na vteřinu můžete přijít o všechna uložená data. Přesně z tohoto důvodu domácí úložiště nabízí metodu zabezpečení pomocí RAID, kdy záleží na počtu zapojených disků.

Obrovským problémem každopádně zůstává ransomware. Jedná se o druh malwaru, který při napadení dokáže zašifrovat vaše soubory. V takovém případě se útočník domáhá, abyste mu zaplatili určitou částku pro jejich odemčení, což byste nikdy neměli dělat. Existuje totiž vysoká šance, že se k datům ani tak nedostanete, případně po vás útočník bude chtít ještě více. Ransomware takto dokáže zašifrovat i vaše sdílené složky na NASu. Pro takové případy je vhodné mít úložiště s podporou takzvaných snímků, které se starají o ochranu vašich dat. Zde má jednoznačně výhodu společnost QNAP. Ta totiž funkci snímků nabízí u všech svých modelů.

Snímky neboli snapshots fungují relativně podobně jako snímky z fotoaparátu. Snímek zachycuje aktuální stav samotného úložiště, díky čemuž jej můžete kdykoliv zpětně obnovit a zabránit tak ztrátě dat. Jak konkrétně tato funkce funguje jsme rozepsali ve výše přiloženém článku. Některá úložiště vás pak dokážou chránit i před ostatním malwarem prostřednictvím aktuálního antiviru (např. Malware remover), který je již součástí jejich systému.

Práce s multimédii a další možnosti

V dnešní době NASy už neslouží jen pro pouhé uchovávání dat, ale dokážou s nimi i efektivně pracovat. Síťové úložiště v tomto směru dokáže posloužit i jakožto multimediální server. Toho lze využít při prohlížení nejrůznějších fotografií či videí, které si tímto způsobem můžete nechat promítnout například do vaší televize nebo připojeného LCD monitoru přes HDMI. V takovém případě se z NASu prakticky stává nejen privátní cloud, ale i osobní streamovací platforma.

Nabízí se ale i řada dalších možností, jak úložiště využít. Z NASu si totiž také můžete vytvořit například herní server pro populární hru Minecraft, anebo jej skrze protokol iSCSI využít jakožto herní knihovnu. To může přijít vhod právě u starších Maců v základní konfiguraci, které obecně nabízejí relativně malé úložiště. Obě tyto možnosti jsme si popsali již v našich dřívějších článcích, kde jsme rozebrali výhody a ukázali si detailní postupy.

Názor dlouhodobého uživatele

Síťové úložiště je pro mě již nedílnou součástí domácnosti i kanceláře. Jako jednu z největších výhod vnímám automatické zálohování mého Macu, v čemž mi pomáhá nativní řešení Time Machine. Nesmírně zajímavou aplikací je i QuMagie, která se mi stará o správu a zálohování všech fotografií. Jelikož je poháněna umělou inteligencí, tak je dokáže chytře kategorizovat a vyhledávat, a zároveň mi umožňuje k nim kdykoliv přistupovat prostřednictvím internetu.

NAS má ale také i své nevýhody, které mohou odradit spoustu potenciálních uživatelů od koupě. Řeč je především o vyšší pořizovací ceně. Ta totiž za samotné úložiště překračuje hranici 4 tisíc korun (za nejzákladnější model), k čemuž ještě musíte připočítat náklady za pořízení samotných disků, kde se cena odvíjí od jejich kapacity. Zároveň se ale nabízí otázka, zdali není lepší rovnou investovat do takovéhoto produktu, než měsíčně utrácet za cloud.

Z dlouhodobého hlediska je NAS skvělou investicí.

Když si totiž ceny porovnáme například s Google Diskem, který vás za 2TB tarif vyjde na necelé tři tisíce ročně, či s Dropboxem, jenž pro jednotlivce vyjde na necelých 120 € (tedy něco málo přes 3 tisíce korun), je jasné, že z dlouhodobého hlediska je výhodnější sáhnout po NASu. Ten totiž nabízí řadu dalších možností pro využití a může jej využívat celá domácnost. Dropbox sice nabízí takzvaný rodinný program pro až 6 uživatelů, každopádně při roční fakturaci vás vyjde na 16,99 € měsíčně, tudíž za něj za rok necháte lehce přes 5 tisíc korun.

Doporučené modely

Síťová úložiště NAS už naštěstí nejsou tak drahá jako dříve. Do domácnosti se jako ideální kandidát jeví například QNAP TS-233 za 4 899 korun. Model dokáže pojmout dva 3,5“ či 2,5“ disky, přičemž nabízí dostatečný výkon pro běžné úlohy. V jeho útrobách totiž tepe čtyřjádrový čipset Cortex-A55 s frekvencí 2,0 GHz v kombinaci s 2 GB operační paměti. Důležitou roli u něj hraje i koprocesor NPU neboli Neural network Processing Unit. Ten slouží pro práci s umělou inteligencí a znatelně tak urychluje například rozpoznávání fotek a obličejů. Díky tomu se jedná o perfektní volbu pro nenáročné uživatele, kteří by si rádi „postavili“ svůj osobní cloud a měli tak svá data v naprostém bezpečí.

Lepší volbou je pak TS-262-4G, který se pyšní procesorem Intel Celeron N4505 a 4 GB operační paměti RAM typu DDR4. Stejně jako zmiňovaný základní model TS-233 nabízí dvě diskové pozice pro 3,5″ či 2,5″ disky. Tento model ale postupuje na zcela novou úroveň v oblasti konektivity. Disponuje totiž dvěma konektory USB 3.1/3.2 Gen 2, dvěma USB 2.0 a HDMI portem, což z něj dělá ideálního kandidáta pro roli multimediálního serveru v domácnosti. Nejen že tak budete mít osobní cloudové úložiště, ale zároveň si tak můžete vytvořit svou vlastní streamovací platformu. To vše podtrhává 2,5GbE port pro zajištění o to vyšší rychlosti bez latence. Určitě u něj také nesmíme zapomenout zmínit přítomnost dvou M.2 PCIe slotů. Díky nim můžete například nainstalovat superrychlé NVMe SSD disky pro akceleraci mezipaměti, což ještě zefektivní úložiště či celou sí’t. Tento model vás vyjde na 11 819 korun.