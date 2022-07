Recenze QNAP TS-233: Nejlepší NAS pro jednotlivce a domácnosti za příznivou cenu

Na trh zavítalo nové datové úložiště QNAP TS-233 pro jednotlivce a domácnosti, které nám padlo do oka chytrými funkcemi a příznivou cenou. Přesně proto si na tento zajímavý kousek posvítíme v naší dvoudílné recenzi a otestujeme, zdali dokáže doručit vše, co od něj výrobce slibuje. Jestli právě vybíráte vhodný NAS například do vaší domácnosti, tak by vám tento model rozhodně neměl uniknout. Tento drobeček dokáže dle všeho náramně překvapit.

Proč chtít NAS

Než se dostaneme k samotnému produktu, pojďme si ještě v rychlosti shrnout, k čemu se takový NAS hodí a proč je dobré jej mít doma. Už dávno totiž neplatí, že NASy slouží jen pro zálohování našich dat. Mimo toho si hravě poradí s kompletní správou fotografií, virtualizací aplikací a počítačů, hostováním různých serverů a řadou dalších úkolů. Jako příklad si můžeme zmínit zprovoznění Plex serveru, díky čemuž dokážeme datové úložiště proměnit ve vlastní streamovací platformu.

Důležitou roli sehrává i cena. Ve srovnání s internetovými cloudovými úložišti jsou NASy podstatně levnější, což si můžeme nejlépe ukázat na dalším příkladu. Za pořízení QNAP TS-233 spolu s dvěma 2TB disky zaplatíme necelých 9 tisíc korun. Pokud bychom naopak vsázeli například na Google Disk Premium s 2 TB místa, budeme muset platit 2999,99 korun ročně (nebo 299,99 korun měsíčně, což v takovém případě činí necelých 3600 korun ročně). Původní investice se nám tak vrátí již za necelé tři roky. Zároveň nám nic nebrání v tom si vlastní úložiště ještě o něco rozšířit. Když namísto zmiňovaných 2TB disků sáhneme po 4TB, tak se nám investice zvýší jen o zhruba tisícovku a dostupné místo se rovnou zdvojnásobí. Nyní se už ale pojďme přesunout k samotné recenzi.

Design: Povedený minimalismus

V oblasti designu se QNAP náramně předvedl. Osobně musím uznat, že mi model TS-233 padl do oka již při pohledu na samotné obrázky. O to větší překvapení přišlo při prvním rozbalení produktu. NAS vyniká svou malou velikostí a minimalistickým designem, který si zakládá na bílém provedení. Bílá barva je na přední straně také obměněna černým pruhem s informačními diodami, dvěma tlačítky a konektorem USB 3.2 Gen 1. Určitě ale nesmíme zapomenout zmínit, co samotná tlačítka vlastně dělají. Zatímco jedno pochopitelně slouží pro zapnutí a vypnutí NASu, to druhé nese označení USB One Touch Copy a úzce souvisí se zmiňovaným USB 3.2 Gen 1 konektorem. Následně si totiž můžeme nastavit, k čemu má tlačítko sloužit a jak jej budeme používat. V zásadě je to ale jednoduché – jakmile do předního konektoru připojíme externí úložiště (flash disk, externí disk apod) a zmáčkneme tlačítko, NAS automaticky zálohuje data z připojeného zařízení do vytvořeného datového úložiště v QNAP TS-233, nebo naopak. Blíže se na tuto funkci a konkrétní nastavení podíváme v druhé části této recenze.

Fotogalerie qnap ts-233 design 1 qnap ts-233 design 5 qnap ts-233 design 6 qnap ts-233 design 4 qnap ts-233 design 2 qnap ts-233 design 3 Vstoupit do galerie

Co se týče zadní strany, na ní najdeme ventilátor, gigabitový LAN, dva USB 2.0 konektory a port pro napájení. Celkově model QNAP TS-233 působí elegantně a minimalisticky. Kdybychom to měli upřímně shrnout, musíme přiznat, že se výrobci podařilo perfektně zkombinovat malé rozměry s celkovým designovým provedením, díky čemuž tento NAS skvěle zapadne do jakékoliv domácnosti či kanceláře.

Výkon, specifikace a další funkce

Pro bezchybný chod NASu QNAP vsadil na čtyřjádrový procesor Cortex-A55 s frekvencí 2,0 GHz. Zajímavostí však je, že je tento čipset postavený na 64bitové architektuře ARM, kterou mimo jiné používají například i čipy v iPhonech. Počítat tak můžeme s více než dostačujícím výkonem a energetickou nenáročností. V praxi tak nemusíme mít strach, že by se nám datové úložiště přehřívalo a způsobovalo tak nějaké problémy. Celé to následně doplňují 2 GB RAM pamětí a 4GB flash pamětí s dvojitou ochranou systému při spuštění.

Samozřejmě zcela zásadní je pro nás počet pozic. Tento model si konkrétně poradí s až dvěma HDD/SSD, což nám umožňuje vytvoření diskového pole typu RAID 1 pro ochranu našich dat před případným selháním jednoho z disků. Uložené soubory se totiž v takovém případě na obou discích zrcadlí. Na druhou stranu nic nám také nebrání v plnohodnotném využití obou pozic, respektive obou disků, pro dosažení maximálního úložného prostoru. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit, že se NAS spoléhá na moderní hot-swap rámečky, které jsou vyměnitelné i za provozu.

Výrazně rychlejší rozpoznávání obrázků a obličejů.

Použitý ARMový čipset navíc mimo zmiňovaného výkonu a úspornosti přináší i další zásadní benefit. QNAP totiž tento NAS obohatil o takzvanou NPU jednotku neboli Neural network Processing Unit, která zásadně posiluje výkon umělé inteligence. Konkrétně modul QNAP AI Core, který využívá umělou inteligenci k rozpoznávání obličejů či objektů na fotkách, se tak těší o třetinu vyšší rychlosti. Tento klíčový komponent navíc všichni moc dobře známe. Apple se totiž na stejný typ čipu spoléhá u svých iPhonů, kde jej můžeme najít pod názvem Neural Engine.

Zapojení disků

Základní informace o zařízení a designu už máme víceméně pokryté a můžeme se tak rovnou pustit do samotného používání. Samozřejmě ještě před tím, než QNAP TS-233 zapojíme a zapneme, je nutné jej osadit pevnými/SSD disky. O nikterak náročnou úlohu se naštěstí nejedná a poradíme si s ní doslova během chviličky. NAS potřebujeme otočit spodní stranou směrem k nám, kde si můžeme všimnout jednoho šroubku s drážkou. Stačí jej s pomocí dvou prstů nebo plochého šroubováku odšroubovat a zvednout kryt zařízení, čímž získáme přístup do útrob datového úložiště, konkrétněji tedy k jeho hot-swap rámečkům.

Jak na zapojení disků qnap ts-233 zapojeni disku 2 qnap ts-233 zapojeni disku 1 qnap ts-233 zapojeni disku 4 qnap ts-233 zapojeni disku 3 Vstoupit do galerie

Nyní už záleží na tom, jaké disky budeme vlastně zapojovat. Pokud bychom měli v plánu použít 3,5“ HDD, pak se jejich uchycením prakticky nemusíme nikterak obtěžovat. Stačí totiž z hot-swap rámečku odcvaknout boční úchytky, vložit disk dovnitř a úchytky nazpět zacvaknout. V případě 2,5“ disků se už neobejdeme bez šroubků. Ty jsou samozřejmě součástí balení (i pro 3,5″ disky). Disk si tedy nachystáme tak, abychom jej mohli přichytit a s pomocí křížového šroubováku (PH1) spojíme úložiště s rámečkem. Posléze stačí rámečky zapojit, nasadit zpátky kryt NASu a konečně se pustit do toho nejdůležitějšího.

První použití

Jakmile máme v NASu připravené disky, můžeme se pustit do zapojení – stačí nám připojit napájecí kabel a LAN. O zapnutí nás QNAP TS-233 informuje výstražným pípnutím, přičemž ihned poté se můžeme přesunout do aplikace Qfinder Pro, která naše zařízení v místní síti vyhledá a zobrazí nám jeho IP adresu. Dvojitým kliknutím se pak automaticky otevře prohlížeč, kde už se můžeme pustit do akce.

Před námi se tedy objeví prostředí jednoduchého operačního systému QTS 5.0.1. Naše první kroky by měly směřovat do nativní aplikace Úložiště a snímky, kde si nejprve vytvoříme svazek úložiště, bez čehož bychom se jednoduše neobešli. Z levého panelu proto musíme vybrat možnost Úložiště/Snímky a následně vpravo nahoře kliknout na Vytvořit > Nový svazek (případně si můžeme vytvořit fond úložiště). Poté už jen stačí postupovat dle průvodce, počkat na dokončení svazku a máme hotovo.

Po zapojení disků a vytvoření svazků máme prakticky volné ruce a můžeme se pustit doslova do čehokoliv. Během pár okamžiků si můžeme nastavit například automatické zálohování Macu skrze Time Machine, proměnit NAS v rodinnou galerii fotografií v rámci QuMagie, samostatný VPN server pro zabezpečené připojení či herní knihovnu, nebo jej zkrátka použít pro bezpečné uchování všech našich dat. QNAP TS-233 je skvělým vstupním modelem, s jehož pomocí si může doslova každý vytvořit svůj vlastní cloud a využívat jej pro řadu úkolů.

Jak už jsme několikrát naznačili, model QNAP TS-233 za svými menšími rozměry skrývá rozsáhlé možnosti. Zároveň bych se nebál ho označit za pravděpodobně nejlepší vstupní model na trhu. Výrazně totiž exceluje v poměru cena/výkon, nabízí prvotřídní zpracování a přináší prakticky až neomezené množství různých příležitostí. V další části této recenze si proto posvítíme na to, co všechno tento drobeček vlastně umí, s čím si poradí a jak je na tom například z hlediska přenosových rychlostí.

