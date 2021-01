Jak zálohovat Mac na QNAP NAS za pomocí Time Machine

V dnešní moderní době jsou naše digitální data neuvěřitelně důležitá a mnohdy mají až nepopsatelnou cenu. Přesně proto je důležité provádět pravidelné zálohy, díky čemuž dokážeme předejít různým nepříjemnostem. Nikdy totiž nevíte, co se může stát. Většinou v ten nejméně vhodný okamžik se můžete setkat například s ransomwarem, který nenávratně zašifruje vaše soubory, nebo s prostým selháním disku.

Bez zálohy se takto můžete připravit o vaši práci, několik let vzpomínek ve formě fotografií a o další důležitá data. V dnešní článku si proto posvítíme na to, jak se na takovéto případy připravit, respektive jak využít NAS úložiště pro zálohování Macu skrze Time Machine.

Co je vlastně Time Machine?

Time Machine je nativním řešením přímo od Applu, které vám umožňuje zálohovat váš Mac. Obrovskou výhodou přitom je, že se nemusíte prakticky o nic starat. Stačí vám pouze provést základní nastavení a následně utilita funguje zcela automaticky. Zálohovat se přitom dá například za pomocí externího disku, nebo právě zmiňovaného NASu, na což se nyní společně podíváme. Veškeré nastavení přitom zabere pouze pár minut.

Příprava NAS úložiště

Fotogalerie QNAP QTS nastaveni Time Machine 1 QNAP QTS nastaveni Time Machine 2 QNAP QTS nastaveni Time Machine 3 QNAP QTS nastaveni Time Machine 4 Vstoupit do galerie

Nejprve je nutné si připravit samotný NAS. Přesně proto je nutné se z aplikace Qfinder Pro překliknout do administrace síťového úložiště, kde stačí zvolit File Station. Nyní je potřeba si vytvořit oddíl, na kterém budou následně uloženy naše zálohy. V horní části stačí klepnout na složku se znaménkem plus a zvolit možnost Sdílet složku. U té už jen stačí zvolit název a úplně dole zatrhnout možnost Nastavte tuto složku jako složku pro zálohování Time Machine (macOS).

Zálohování samozřejmě může probíhat skrze klasické gigabitové spojení. Poměrně lépe na tom jsou majitelé QNAP NAS s Thunderbolt 3, kdy můžete spojení TB3 využít pro dosažení podstatně rychlejšího zálohování.

QNAP NAS úložiště připojené skrze Thunderbolt 3

Příprava NASu pro více uživatelů

Pokud bychom ale například ve firmě či domácnosti potřebovali skrze Time Machine zálohovat hned několik Maců, můžeme k tomu úložiště jednoduše připravit. V takovém případě je nutné otevřít Ovládací panely a v sekci Oprávnění kliknout na možnost Uživatelé. Nyní stačí nahoře klepnout na možnost Vytvořit a vybrat Vytvořit uživatele. U něj si můžeme nastavit jméno, heslo a řadu dalších údajů.

Pro zajištění limitu je taktéž dobré těmto uživatelům nastavit určitou kvótu. V levém panelu proto přejdeme do sekce Kvóta, kde stačí zatrhnout možnost Povolit kvóta všem uživatelům a nastavit příslušný limit. Tu si samozřejmě můžeme u jednotlivých uživatelů poupravit v sekci Uživatelé, kde jsme účet vytvářeli.

Postup krok po kroku:

Fotogalerie QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 2 QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 3 QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 4 QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 5 +4 Fotek QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 1 QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 6 QNAP QTS tvorba uzivatele a nastaveni kvot 7 Vstoupit do galerie

Následně je postup takřka stejný. Stačí tedy přejít do File Station, kde je potřeba vytvořit sdílenou složku. Nyní ale v sekci Nakonfigurujte přístupová práva uživatelů musíme u daného uživatele zatrhnout variantu RW neboli read/write a úplně dole opět zatrhnout možnost Nastavte tuto složku jako složku pro zálohování Time Machine (macOS).

Nastavení SMB 3

Pro správnou funkčnost zálohování skrze Time Machine je zároveň nutné provést ještě jednu změnu. V Ovládacích panelech proto přejdeme v kategorii Síťové a souborové služby do sekce Win/Mac/NFS, kde si otevřeme Pokročilé možnosti. Zde se ujistíme, že u Nejvyšší verze SMB máme nastaveno SMB 3.

Fotogalerie QNAP QTS Ovladaci panely QNAP QTS nastaveni SMB 3 2 QNAP QTS nastaveni SMB 3 1 QNAP QTS nastaveni SMB 3 3 Vstoupit do galerie

Nastavení automatického zálohování

Ještě, než se pustíme do zmiňovaného nastavení, je potřeba nově vytvořený oddíl namapovat systémem. S tímto si dokáže v řádu vteřin poradit aplikace Qfinder Pro, kdy stačí nahoře zvolit možnost Síťové jednotky, přihlásit se, zvolit protokol SMB/CIFS a vybrat naši sdílenou složku. A nyní můžeme přejít na to nejzásadnější. Otevřeme si tedy Předvolby systému a přejdeme do kategorie Time Machine. Zde stačí klepnout na možnost Vybrat zálohovací disk, kde samozřejmě zvolíme náš disk, znovu zadáme přihlašovací údaje a máme hotovo.

Fotogalerie Qfinder Pro namapovani oddilu 2 Qfinder Pro namapovani oddilu 3 Qfinder Pro namapovani oddilu 4 Qfinder Pro namapovani oddilu 1 +5 Fotek macOS Nastaveni Time Machine 2 macOS Nastaveni Time Machine 3 macOS Nastaveni Time Machine 1 macOS Nastaveni Time Machine 4 Vstoupit do galerie

Od této chvíle se již Mac bude automaticky zálohovat, díky čemuž se při jakékoliv chybě dostanete zpětně k vašim datům. Nelekněte se ale toho, že prvotní záloha trvá mnohdy i několik hodin. Time Machine totiž nejdříve potřebuje uložit všechny soubory, dokumenty a nastavení, což zkrátka chvíli zabere. Následující aktualizace už naštěstí probíhají podstatně rychleji, kdy už dochází k zálohování pouze nových či změněných souborů.

Zálohování skrze HBS 3

Pro zálohování Macu skrze Time Machine se nabízí ještě jedna poměrně elegantní možnost. Konkrétně jde o aplikaci Hybrid Backup Sync 3 přímo od QNAPu, která je dostupná skrze App Center v rámci QTS. Při použití tohoto řešení se nemusíme zaobírat tvorbou uživatelských účtů a vše za nás vyřeší přímo tento program. Jeho použití je navíc dle mého názoru ještě jednodušší.

Stačí nám totiž aplikaci spustit a z levého panelu vybrat možnost Služby. V tomto kroku musíme vlevo v kategorii Apple zvolit Time Machine a aktivovat možnost Sdílený účet Time Machine. Nyní si už jen nastavíme heslo, fond úložiště a u možnosti Kapacita se prakticky jedná o kvóty. A máme hotovo, můžeme přejít na nastavení Time Machine.

Fotogalerie QNAP QTS App Center HBS 3 Aktivace HBS 3 2 Aktivace HBS 3 1 Aktivace HBS 3 3 Vstoupit do galerie

Nejprve je opět nutné namapovat příslušný oddíl. Tentokrát si proto otevřeme Finder a z horního menu baru, v kategorii Otevřít, vybereme možnost Připojit k serveru… V tomto kroku je nutné se na disk připojit. Proto napíšeme smb://NAZEV.local nebo IP/TMBackup. Konkrétně v našem případě tedy stačí smb://TS453BT3.local/TMBackup. Poté se můžeme konečně přesunout do Předvoleb systému do Time Machine, kde stačí klepnout na Vybrat zálohovací disk… a vybrat ten, ke kterému jsme se nyní připojili. A o zbytek se opět postará systém za nás.

Fotogalerie Finder pripojit k serveru NAS 1 Finder pripojit k serveru NAS 2 macOS Time Machine nastaveni HBS 3 oddilu 2 macOS Time Machine nastaveni HBS 3 oddilu 1 +3 Fotek macOS Time Machine nastaveni HBS 3 oddilu 3 macOS Time Machine nastaveni HBS 3 oddilu 4 Vstoupit do galerie

Vyplatí se to?

Definitivně ano! Zálohování Macu za pomocí Time Machine je totiž neuvěřitelně jednoduché. Stačí vám k tomu pouze několik málo minut strávených prvotním nastavením a prakticky o vše se už Mac postará za nás. Zároveň je nutné upozornit na fakt, že v případě jablečných laptopů zálohování probíhá pouze při nabíjení, což si ale můžete ve zmiňovaných Předvolbách změnit. Pokud bychom se nyní setkali s chybou na disku a přišli o nějaké soubory, můžeme si je nechat v okamžiku obnovit skrze nativní aplikaci Time Machine.