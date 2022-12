Co se to děje? Apple opouští další vrcholový manažer

V zaměstnaneckých řadách Applu je v posledních týdnech pořádně rušno. Společnost totiž opouští čím dál tím víc vrcholových manažerů a to leckdy i přesto, že ve společnosti působili řadu let. Co přesně může za odlivem být je sice nejasné, na Apple však nevrhá tato skutečnost v žádném případě dobré světlo.

Není tomu tak dávno, co z Applu odešla jeho šéfdesignérka, kterou následovala šéfka informačních technologií spolu a dalším vysokým manažerem. Nyní se objevily informace o tom, že dalším uprchlíkem z řad kalifornského giganta je John Stauffer, technický viceprezident interaktivních médií zodpovědný například za CarPlay či FaceTime. John působil v Applu téměř 24 let, přičemž posledních 14 let zastává právě pozici viceprezidenta. I přesto se však rozhodl společnost opustit a namísto toho začít pracovat v Robloxu coby viceprezident pro inženýrství. Ten však nemá ani zdaleka tak velké jméno jako právě Apple, takže se můžeme jen domnívat, co jej k přechodu přimělo.

Vzhledem k tomu, za jaké produkty John zodpovídal bude velmi zajímavé sledovat, zda se právě u CarPlay či FaceTime dočkáme v nejbližší budoucnosti nějakých větších upgradů, či si budeme muset na inovace počkat, než se na uvolněné místo podaří dosadit nová tvář a ta nastaví nový kurz. Pravdou však je, že jak ve FaceTime, tak i CarPlay se v posledních letech inovovalo opravdu značně a byla by proto velká škoda, kdyby byl rozvoj těchto produktů kvůli neschopnosti Applu udržet své zaměstnance poznamenán.