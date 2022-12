5 tipů ve Freeform z macOS 13.1 Ventura, které by se vám mohly hodit

Jednou z velkých novinek v rámci nejnovějších operačních systémů od Applu je rozhodně aplikace Freeform. Konkrétně se jedná o jakousi nekonečnou digitální tabuli, na které je nejlepší to, že na ní můžete spolupracovat společně s ostatními uživateli. Aktuálně ještě pro veřejnost není Freeform k dispozici, jelikož jej Apple prozatím nestihl dokončit a otestovat. Dočkáme se ho však již brzy, a to v macOS 13.1 Ventura, potažmo v iOS a iPadOS 16.2. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5+5 tipů ve Freeform z macOS 13.1 Ventura, o kterých byste již nyní měli vědět a připravit se tak.

Export do PDF

Jakoukoliv tabuli, kterou v rámci aplikace Freeform vytvoříte, můžete následně převést do formátu PDF. To se může hodit například v případě, že byste chtěli tabuli někomu digitálně poslat, popřípadě pokud byste si ji chtěli uložit do podporovaného formátu, který otevřete kdekoliv. Pro export do PDF se přesuňte do konkrétní tabule, a poté klepněte v horním menu na záložku Soubor. Z menu, které se zobrazí, pak vyberte možnost Exportovat jako PDF… Pak už jen stačí vyplnit název a export potvrdit.