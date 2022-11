Veškeré fotografie a videa se na vašem iPhonu ukládají do nativní aplikace Fotky. Pokud máte několik (desítek) tisíc všemožných fotek a dalšího obsahu, tak už je vskutku nutné, abyste prováděli organizaci. Pokud totiž budete někdy v takovém počtu obsahu cokoliv hledat, tak vám to bude trvat opravdu dlouho. V tomto článku se společně proto podíváme na 5 tipů pro organizaci fotek na iPhone, které se vám mohou hodit – vše se točí především okolo alb a složek, které si ukážeme a vysvětlíme. Mohlo by vás zajímat 5 tipů ve Fotkách z macOS Ventura, které mohou přijít vhod Mac Pavel Jelič 3. 11. 2022

Vytvoření alba Pokud chcete sjednotit nějaké fotky, stačí k tomu vytvořit album. Jedná se o vůbec nejjednodušší způsob, jak můžete organizovat fotky. Je důležité hned na začátek zmínit, že po přesunu obsahu do alba nedojde k tomu, že by fotky či videa zmizely z knihovny – zde budou k dispozici i nadále. Pro vytvoření alba se ve Fotkách dole přesuňte do sekce Alba, a poté vlevo nahoře stiskněte ikonu +. Následně stiskněte Nové album (nebo Nové sdílené album), zvolte si jeho název, a poté vyberte první fotky k přidání. Do alba poté můžete fotky a videa samozřejmě přidávat i později, a to ideálně postupně. Fotogalerie fotky-slozky-alba-organizace-1 fotky-slozky-alba-organizace-2 fotky-slozky-alba-organizace-3 fotky-slozky-alba-organizace-4 fotky-slozky-alba-organizace-5 Vstoupit do galerie

Vytvoření složky Kromě alb je možné ve Fotkách vytvořit také složky. Uživatelé však často nemají páru o tom, jaký je mezi alby a složkami rozdíl – ve skutečnosti je to ale jednoduché. Zatímco alba organizují jednotlivé fotografie a videa, tak složky zase organizují alba. V praxi to znamená, že pokud máte například fotky z dovolených v albech Dovolená Španělsko, Dovolená Amerika, Dovolená Rakousko, tak si je všechny můžete umístit do složky s názvem Dovolené, kde tak veškerá alba z dovolených budete mít po kupě. Pro vytvoření složky stačí klepnout ve Fotkách v sekci Alba vlevo nahoře na ikonu +, a poté stisknou Nová složka. Pak už si jen stačí vybrat název složky a je hotovo. Fotogalerie #2 fotky-slozky-alba-organizace-1 fotky-slozky-alba-organizace-2 fotky-slozky-alba-organizace-7 fotky-slozky-alba-organizace-8 fotky-slozky-alba-organizace-9 Vstoupit do galerie

Vytvoření alba ve složce Pokud byste chtěli ve vytvořené složce vytvořit nové album, abyste do něj mohli fotografie přidat, tak se nejedná o nic složitého. Prvně je nutné, abyste se ve Fotkách do konkrétní složky přesunuli, a poté klepnuli vpravo nahoře na Upravit. Následně stiskněte ikonu + v levém horním rohu a zvolte možnost Nové album. Pak už jen stačí do tohoto alba klasicky přidat fotky, stejně jako jsme si ukázali na jedné z předchozích stránek. Nakonec klepněte na Hotovo vpravo nahoře. Fotogalerie #3 fotky-slozky-alba-organizace-9 fotky-slozky-alba-organizace-10 fotky-slozky-alba-organizace-11 fotky-slozky-alba-organizace-12 fotky-slozky-alba-organizace-13 fotky-slozky-alba-organizace-14 fotky-slozky-alba-organizace-15 fotky-slozky-alba-organizace-16 Vstoupit do galerie

Přesun alba do složky Dost možná se ptáte, jakým způsobem lze do složky přesunout již vytvořená alba. Bohužel to není jednoduše možné – v praxi to znamená, že pro umístění alba do složky ho zde musíte vytvořit, a poté do něj veškeré fotografie zase přidat. Postup pro vytvoření alba ve složce jsme si ukázali na předchozí stránce, a pokud do něj chcete přidat fotografie, tak ho rozklikněte, a poté vpravo nahoře stiskněte Přidat. Následně se přesuňte do záložky Alba a otevřete album, ze kterého chcete fotografie a videa využít. Pak už je můžete hromadně gestem vybrat a do alba tímto způsobem přidat. Fotogalerie #4 fotky-slozky-alba-organizace-17 fotky-slozky-alba-organizace-18 fotky-slozky-alba-organizace-19 fotky-slozky-alba-organizace-20 fotky-slozky-alba-organizace-21 fotky-slozky-alba-organizace-22 Vstoupit do galerie