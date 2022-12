Operační systém iOS 16 vydal Apple pro veřejnost již v září, a to krátce po představení nejnovějších iPhonů 14 (Pro). Tento systém se opravdu velmi povedl a nabízí nespočet nových funkcí a vychytávek, kterým se na našem magazínu každodenně věnujeme – to jen potvrzuje fakt, že jich je opravdu více, než dost. Samozřejmě jsme se zpočátku potýkali s porodními bolestmi, každopádně v současné chvíli už je většina chyb opravených. Většina uživatelů tak momentálně čeká na vydání aktualizace iOS 16.2, která přinese ještě další očekávané novinky a funkce. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5+5 funkcí, kterých se v iOS 16.2 dočkáme, abyste věděli, na co se máte těšit. Vydání této aktualizace by mělo proběhnout za pár týdnů. Dalších 5 funkcí, kterých se dočkáme v iOS 16.2, najdete zde Mohlo by vás zajímat 5 skrytých funkcí v iMessage, které byste měli využívat iPhone Pavel Jelič 28. 11. 2022

Freeform Snad poslední aplikací, která má být součástí iOS 16 a dalších nových systémů, ale stále není, je Freeform. Pokud jste už na tuto aplikaci zapomněli, tak se jedná o jakousi nekonečnou digitální tabuli, na kterou můžete cokoliv psát a vkládat – ať už se jedná o objekty, text, dokumenty, soubory, fotky, videa, odkazy, lístečky a mnoho dalšího. Nejlepší na tom je, že lze jednotlivé tabule ve Freeform sdílet, takže můžete na nějakém projektu spolupracovat s vícero uživateli, a to nehledě na to, jak daleko se od sebe nachází. Freeform má opravdu velký potenciál, a to nejen na iPhonu, ale hlavně na iPadu a Macu a věřím, že dokáže posunout produktivitu mnohých na vyšší úroveň. Fotogalerie mpv-shot0917 mpv-shot0918 mpv-shot0926 mpv-shot0925 mpv-shot0924 mpv-shot0923 mpv-shot0922 mpv-shot0921 mpv-shot0920 Vstoupit do galerie

Rozšířená nastavení always-on Jak jistě víte, tak iPhone 14 Pro (Max) konečně, po několika letech urputného čekání, dostal always-on displej. Nebyl by to ale Apple, kdyby nepřišel s něčím speciálním. O funkčnost always-on se stará Display Engine, který je součástí čipu A16 Bionic. Díky němu je zajištěna nízká spotřeba baterie při využívání always-on, a tak se kalifornský gigant rozhodl, že v tomto režimu nedojde tradičně k vyobrazení černého pozadí, ale pouze ke ztmavení nastavené tapety. Jakkoliv dobře tohle řešení může vypadat, tak u mnohých jablíčkářů sklízí spíše kritiku, a to hlavně z důvodu soukromí. V novém iOS 16.2 tak konečně přijdou rozšířená nastavení always-on, díky kterým si uživatel bude moci nechat tapetu v tomto režimu skrýt, a to klidně i s notifikacemi. Tato nastavení bude možné najít v Nastavení → Zobrazení a jas → Vždy zapnuto. Fotogalerie #2 always-on-ios-16-2-beta-3-1 always-on-ios-16-2-beta-3-2 always-on-ios-16-2-beta-3-3 always-on-ios-16-2-beta-3-4 Vstoupit do galerie

Widget léků na zamknuté obrazovce Součástí nativní aplikace Zdraví se v rámci iOS 16 stala nová sekce Léky. Do této sekce si uživatelé mohou vložit veškeré užívané léky nebo vitamíny, a poté si nechat připomínat jejich užití. Pokud tedy léky denně berete, rozhodně tuto funkci oceníte, jelikož díky ní mimo jiné získáte i přehled. Dobrou zprávou je, že v chystaném iOS 16.2 dojde k přidání widgetu Léků na zamknutou obrazovku, takže budete rychle a jednoduše schopni zjistit, jaké léky na vás ještě dneska čekají, společně s dalšími informacemi.

Tiché odpovědi Siri Pro zjednodušení každodenního fungování můžete na Apple zařízeních využívat asistentku Siri. Co se týče způsobů komunikace, tak většina z nás samozřejmě využívá hlasové příkazy, tyto příkazy každopádně můžete také zadávat ručně ve formě textu. V chystaném iOS 16.2 pak přibude nová funkce, díky které zaručíte, že vám Siri nikdy nebude na vaše požadavky odpovídat hlasem a namísto toho zobrazí odpověď jen na displeji, což se některým z vás může hodit. Tuto novinku bude možné aktivovat v Nastavení → Zpřístupnění → Siri, kde v kategorii Mluvené odpovědi bude stačit zaškrtnout Preferovat tiché odpovědi. Fotogalerie #3 siri-tiche-odpovedi-ios-16-2-1 siri-tiche-odpovedi-ios-16-2-2 siri-tiche-odpovedi-ios-16-2-3 siri-tiche-odpovedi-ios-16-2-4 Vstoupit do galerie