5 tipů v Domácnosti z iOS 16, které byste rozhodně měli znát

Vylepšení se v novém systému iOS 16 dočkala také nativní aplikace Domácnost. Prostřednictvím té většina jablíčkářů ovládá svou chytrou domácnost, a to jednoduše a intuitivně, byť je tedy pravdou, že původní verze aplikace už zkrátka nebyla to pravé ořechové. V případě, že Domácnost aktivně využíváte a chtěli byste zjistit, jaké jsou v ní v rámci iOS 16 novinky, tak se na 5 z nich společně podíváme v rámci tohoto článku. Vrhněme se přímo na věc.

Podpora Matter

V novém iOS 16 přišla podpora standardu Matter, který mohou někteří z vás znát pod původním označením Project Connected Home over IP (CHIP). Za tímto standardem stojí hned několik největších technologických gigantů světa, kromě Applu ještě Google, Amazon a další velká jména z Connectivity Standards Alliance. Hlavním cílem je zlepšení spolupráce mezi jednotlivými zařízeními pro chytrou domácnost. Výrobci, kteří se rozhodnou Matter podporovat, budou schopni u svých doplňků zajistit jejich funkčnost napříč všemi ekosystémy v podobě Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Assistant, a to bez nutnosti podpory všech těchto protokolů. Zkrátka a jednoduše, díky Matter si budete schopni pořídit jakékoliv zařízení do chytré domácnosti s jistotou toho, že bude fungovat ve všech ekosystémech stejně dobře. Například pro jablíčkáře to znamená, že už konečně nebudou omezeni pouze výběrem chytrého příslušenství s podporou HomeKitu, ale budou moci sáhnout i po takovém příslušenství, které předtím nemohli využívat.