Twitteru hrozí zákaz v EU

Od převzetí Twitteru Elonem Muskem je tato sociální síť nejskloňovanější ze všech. Okolo Twitteru je rušno. A je jedno, zda zmíníme odblokování dříve zablokovaných účtů, odchod mnoha inzerentů i kvůli chování Muska, nebo zrušení filtru pro šíření dezinformací okolo pandemie. Počínání Twitteru v současné době je mnoha lidem proti srsti a může to zajít až tak daleko, že Twitter bude zakázán v EU.

Řekl to alespoň evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton během videohovoru s Elonem Muskem. Komisař konkrétně americkému miliardáři měl říct, že musí dodržovat pravidla pro moderování obsahu, nevolit svévolný postup pro obnovování dříve zakázaných účtů, tvrdě jít po dezinformacích a souhlasit s nezávislým auditem celé platformy. Ten by měl proběhnout v příštím roce a Twitter by měl EU předat informace například i ohledně aktivních a zakázaných účtů. Pokud pravidla plnit nebude, Twitter může porušovat nový zákon o digitálních službách, což by mohlo vést až k pokutě ve výši šesti procent globálního obratu. V krajním případě by pak Twitter mohl být na území EU zcela zakázán. Podle zdrojů Musk je se zákonem obeznámen a dle jeho slov jde o „velmi rozumný“ předpis, který by měl platit po celém světě. Po Muskově příchodu nezůstal ve společnosti kámen na kameni. Od doby, co jej v říjnu za 44 miliard dolarů převzal, vyhodil již 7500 zaměstnanců. Na Twitteru pozastavil inzerci, kromě mnoha jiných, také Apple.