Z koupě Disney Applem nakonec nic nebude

V posledních dnech se v souvislosti s Disney a jeho střídáním šéfů začalo poměrně čile spekulovat nad tím, zda není tato společnost konečně na prodej a zda se jí pro sebe nerozhodne získat Apple, který by její obsah spojil s jeho streamovací platformou Apple TV+. Pokud jste i vy doufali v to, že se něco takového skutečně stane, musíme vás zklamat – nic takového se totiž rozhodně nechystá. Veškeré spekulace o odkupu Disney Applem totiž vyvrátil navrátivší šéf první jmenované společnosti Bob Iger.

Iger opustil vedení společnosti Disney již před více než třemi roky a to za poměrně nejasných okolností. V době svého působení mimo společnost se pak nechal slyšet, že se klidně může stát, že Apple Disney nakonec pod svá křídla dostane, čímž vyvolal poměrně solidní rozruch. Apple totiž dlouhodobě řeší problémy s (ne)oblibou streamovací služby Apple TV+ a právě získání Disney by pro něj mohlo být velkou vzpruhou. To ale alespoň prozatím nehrozí. Iger totiž nazval veškeré teorie o koupi Disney Applem čistou spekulací, z čehož lze usuzovat, že společnost o prodeji vůbec neuvažuje a logicky tedy ani nyní neprobíhají jakákoliv jednání. Apple TV+ tedy bude muset být „nakopnuta“ jinak.