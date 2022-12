Musk zakopal s Applem válečnou sekeru. Stačila návštěva Apple Parku s Timem Cookem

O sporu Elona Muska s Applem je v posledních dnech slyšet snad na všech frontách. Nový majitel Twitteru začal totiž nedávno tvrdě protestovat proti 30% provizi, kterou musí odvádět Applu za nákupy provedení přes App Store, přičemž otevřeně hovořil dokonce i o válce Twitteru s ním. Kalifornský gigant pak v minulosti po převzetí Twitteru Muskem pozastavil takřka veškerou reklamní činnost na této sociální síti, čímž jí připravil o nemalé zisky, a měl dokonce uvažovat nad tím, že jí odstraní z App Store. Jak se však nyní zdá, válečná sekera je zdárně zakopána.

De facto uprostřed „tweetové“ přestřelky mezi Muskem a víceméně zbytkem zainteresovaného světa zveřejnil nový majitel Twitteru na svém účtu krátké video zachycující vnitřní prostory Apple Parku – tedy sídla Applu. Ačkoliv více záležitost nekomentoval, později vyšlo najevo, že v něm měl schůzku se šéfem Applu Timem Cookem, jejíž obsah byl dle pozdějších slov Muska snaha vyříkat si vzájemné spory. A to se mělo podařit, jelikož všechna nedorozumění mezi Applem a Twitterem měla být z větší či menší části vyřešena, přičemž zažehnáno bylo zejména potenciální odstranění Twitteru z App Store. Právě to je přitom s odstupem na předešlé dny zřejmě tou nejúsměvnější věcí, jelikož dle Cooka Apple vlastně odstranění Twitteru vůbec nezvažoval. Kde je pravda je však samozřejmě otázka, na kterou zná odpověď jen vedení Applu a možná Musk.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022