Koupil v nejslavnějším Apple Store světa 300 iPhonů, před ním mu jich skoro půlku ukradli

Zabezpečení Apple produktů proti zlodějům je sice na velmi vysoké úrovni, avšak samozřejmě až po jejich aktivaci a nastavení. Pokud tedy o ně člověk přijde v dosud neaktivovaném stavu, má pravděpodobně smůlu, jelikož jednoduchá cesta, jak se dohledat zkrátka neexistuje. Přesně na tuto skutečnost zřejmě vsadili zloději na začátku tohoto týdne před newyorským Apple Storem na 5. Avenue, který je zřejmě tím nejslavnějším Apple Storem světa jak pro svůj design, tak i historii. Jejich úlovek byl přitom vskutku impozantní.

Newyorská média informují v posledních hodinách o tom, že v pondělí krátce po půlnoci byl před Apple Fifth Avenue okraden 27letý muž, který v obchodě koupit na 300 iPhonů 13, které chtěl následně prodat ve svém vlastním obchodě. Jelikož tento muž chodil pro „zásoby“ do stejného Apple Storu opakovaně, velmi pravděpodobně si jej lupiči vytipovali a když kráčel v pondělí s taškami plnými iPhonů ke svému autu, obestoupili jej a požadovali po něm tašky s telefony. S tím samozřejmě muž nesouhlasil a začal se proti zlodějům bránit, kteří však celý „spor“ vyřešili jednoduše úderem do jeho obličeje a následným odcizením jedné ze dvou tašek, které měl s sebou. Škoda? Zhruba 95 000 dolarů – v tašce bylo totiž 125 iPhonů a to převážně s vyššími kapacitami.

Jelikož se loupež stala velmi brzy ráno (pobočka Apple Storu totiž běží 24/7), bylo na místě minimum svědků, natož policie. Ta se nyní nicméně již celým případem zabývá a okradený tedy může doufat v to, že se mu iPhony či alespoň peníze za ně v brzké době vrátí. Jak však uvádíme výše, vzhledem k nevystopovatelnosti daných iPhonů (nepočítáme-li dohledání podle IMEI po aktivaci), nebude pátrání ničím jednoduchým.