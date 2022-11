iPhone SE 4: Pět věcí, které o něm již nyní víme

iPhone SE je mezi nenáročnými jablíčkáři velmi oblíbený. Jedná se totiž o levný model, který je určený přesně pro takové jedince, kteří nepotřebují mít k dispozici nejnovější technologie a bez problémů si vystačí s již ověřenou klasikou. První generace iPhonu SE byla obrovským hitem, stejně tak i druhá. Co se týče třetí, tak zde už to bylo o něco horší, a to z důvodu prakticky nulové změny oproti generaci druhé. Aktuálně však očekáváme brzký příchod iPhonu SE čtvrté generace a v tomto článku se společně podíváme na 5 věcí, které o něm aktuálně již víme. Mohlo by vás zajímat 5 exkluzivních novinek, které by měl nabídnout jen iPhone 15 Pro (Max) iPhone Pavel Jelič 18. 11. 2022

Původem iPhone XR Již dlouhou dobu se hojně mluví o tom, že by měl nový iPhone SE stavět na iPhonu XR. To v praxi znamená využití ještě zaobleného těla, společně s jedním fotoaparátem na zádech. Primárně by se však mělo nové SE konečně zbavit obrovských rámečků okolo displeje, k čemuž mělo dojít reálně už před několika lety – tak obrovské rámečky jsou totiž všem tak maximálně pro smích. Mluví se sice o tom, že by měl dokonce nový iPhone SE vycházet z iPhonu 12, tuto teorii ale nesdílím, jelikož se jedná o příliš nové zařízení. Jsem tedy přesvědčen, že dojde k recyklaci iPhonu XR. Takto by měl vypadat iPhone SE 4 SE-4-render-1-2048x1152 SE-4-render-4-2048x1152 SE-4-render-3-2048x1152 SE-4-render-9-2048x1152 SE-4-render-5-2048x1152 SE-4-render-6-2048x1152 SE-4-render-7-2048x1152 SE-4-render-8-2048x1152 SE-4-render-10-2048x1152 SE-4-render-2-2048x1152 Vstoupit do galerie

6.1″ displej Vzhledem k tomu, že by měl Apple u nového iPhonu SE využít tělo z iPhonu XR, tak je jasné také využití displeje s úhlopříčkou 6.1″. Samozřejmě se s největší pravděpodobností bude jednat o klasický LCD displej, který je u tohoto levnějšího modelu stále využíván. Vzhledem ke spekulaci ohledně stavění nového modelu SE na iPhonu 12 se mluví také o využití OLED panelu, pokud by k tomu ale skutečně došlo, tak by cena iPhonu SE čtvrté generace výrazně narostla, což rozhodně není něco, co Apple u této řady chce. Zcela jistě tak bude nový iPhone SE osazen LCD displejem, jehož výroba je o mnoho levnější.

Touch ID v bočním tlačítku Jak jistě víte, tak iPhone XR disponuje biometrickou ochranou Face ID. Vzhledem k využití modelu XR jakožto „základny“ pro nové SE by se dalo očekávat, že se dočkáme také příchodu Face ID, nejspíše tomu tak ale nebude. Konkrétně by mělo pouze dojít k přesunutí Touch ID ze spodního tlačítka plochy na boční tlačítko, stejně jako to je u levnějších iPadů. Využitím Face ID by totiž opět výrazně narostla cena tohoto levného jablečného telefonu, takže se zase jedná o prakticky jistou věc. Displej však samozřejmě bude disponovat výřezem, který by však vzhledem k absenci hardwaru Face ID mohl být o něco menší, než měl iPhone XR. Další koncept iPhone SE 4 iphone SE 4 (1) iphone SE 4 (2) iphone SE 4 (3) iphone SE 4 (4) iphone SE 4 (5) iphone SE 4 (6) iphone SE 4 (7) iphone SE 4 (8) iphone SE 4 (9) iphone SE 4 (10) iphone SE 4 (11) iphone SE 4 (12) iphone SE 4 (13) iphone SE 4 (14) iphone SE 4 (15) iphone SE 4 (16) iphone SE 4 (17) iphone SE 4 (18) Vstoupit do galerie

Lepší čip A15 Bionic Třetí generace iPhonu SE disponuje čipem A15 Bionic, který se stále řadí mezi špičku. Podle dostupných informací by měl čip A15 Bionic nabídnout i budoucí iPhone SE čtvrté generace, avšak jeho vylepšenou verzi, která „tepe“ například v iPhonech 13 Pro (Max) či iPhonech 14 (Plus). Zatímco původní verze čipu A15 Bionic nabízí jen 4 jádra GPU, tak vylepšená verze disponuje hned 5 jádry GPU, což je hlavní rozdíl. uživatel to prakticky ani nemá šanci poznat, je ale rozhodně fajn o tom alespoň vědět. Využití čipu A16 Bionic jde zcela stranou, jelikož se ještě rok bude jednat o dominantu iPhonů 14 Pro (Max). Fotogalerie apple-a15-2 apple-a15-3 apple-a15-4 apple-a15-5 Vstoupit do galerie