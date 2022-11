5 exkluzivních novinek, které by měl nabídnout jen iPhone 15 Pro (Max)

Ano, nejnovější iPhony 14 (Pro) byly představeny teprve před dvěma měsíci. Jak už to tak ale bývá ve zvyku, tak prakticky ihned po představení nových jablečných telefonů se začíná šuškat o další generaci. Postupně se objevuje více a více spekulací, které postupně přetvoří v prakticky jisté zprávy. Již nyní se ví, že by měl vrcholný iPhone 15 Pro (Max) oproti klasickému modelu iPhone 15 (Plus) nabídnout více exkluzivních funkcí, čímž se propast mezi těmito modely ještě více zvětší. Apple se totiž v poslední době snaží jablíčkáře více nalákat ke koupi dražších modelů, a to právě pokročilejšími a lepšími funkcemi. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 hlavních novinek, se kterými by měl přijít exkluzivně iPhone 15 Pro (Max). Mohlo by vás zajímat Menší Dynamic Island i výraznější fotomodul: Mrkěnte na koncept iPhonu 15 Pro Ostatní články Jan Vajdák 3. 11. 2022

Čip A17 Stejně jako letos, tak i v následujícím roce nabídne vrcholný model v podobě iPhonu 15 Pro (Max) také nejnovější a vrcholný čip. Ten bude mít konkrétně označení A17 Bionic, zatímco klasické modely iPhone 15 (Plus) nabídnou letošní čipy A16 Bionic. Apple s touto změnou přišel konkrétně letos, do té doby nabízely všechny modely iPhonů v konkrétní generaci totožný čip, a to bez rozdílů. Očekává se, že A17 Bionic bude vyroben 3nm výrobním procesem druhé generace od TSMC, díky čemuž se můžeme těšit ještě na větší výkon a lepší efektivitu.

Větší RAM Hlavním čipu sekunduje samozřejmě také operační paměť, tedy RAM. Aktuálně mají všechny iPhony 14 (Pro) k dispozici 6 GB operační paměti, každopádně například u „třináctek" tomu takto není – zde mají klasické modely 4 GB a modely s označením Pro konkrétně 6 GB RAM. U budoucího iPhonu 15 (Pro) se očekává, že bude operační paměť rozdílná, takže nedojde k zachování využití stejné operační paměti, jako je tomu letos. iPhone 15 Pro (Max) se má konkrétně pochlubit 8 GB RAM, zatímco model 15 (Plus) „jen" 6 GB RAM.

Rychlejší USB-C V dalším roce se u iPhonů konečně dočkáme nasazení konektoru USB-C, na což čekáme již po dobu několika dlouhých let. Je ale důležité zmínit, že z hlediska přenosové rychlosti nabude USB-C konektor u všech „patnáctek" stejný. I zde totiž bude rozdíl mezi modely Pro (Max) a klasickými modely. Zatímco USB-C konektor iPhonu 15 Pro (Max) by měl podporovat minimálně USB 3.2 nebo Thunderbolt 3, tak u modelu 15 (Plus) budou rychlosti přenosu stejné jako doposud u Lightningu a budou tedy odpovídat přes dvacet let starému standardu USB 2.0.

Lepší optický zoom Dost možná si pamatujete na představení iPhonu 12 Pro a 12 Pro Max, kde konkrétně druhý zmíněný model nabízel o trošku vyspělejší fotoaparát. Od té doby jsou fotoaparáty iPhonů (Pro) totožné, každopádně to by se opět mělo změnit s příchodem iPhonu 15 Pro (Max) v dalším roce. Spekuluje se totiž o tom, že největší iPhone 15 Pro Max nabídne oproti klasickému modelu 15 Pro fotoaparát s lepším optickým zoomem. Konkrétně je řeč až o 10x optickém zoomu a jen pro porovnání, iPhone 14 Pro (Max) nabízí jen 3x optický zoom.