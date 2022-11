5 rozdílů mezi AirPods Pro 1 a AirPods Pro 2, aneb měli byste upgradovat?

Před nedávnem představil Apple zcela očekávaně druhou generaci oblíbených sluchátek v podobě AirPods Pro. Na příchod další generace jsme si museli počkat opravdu dlouho, jelikož se o ní spekulovalo s předstihem několika měsíců. Čekání se ale vyplatilo – kalifornský gigant představil vylepšená sluchátka, která skutečně stojí za to, byť se to na první pohled nemusí zdát. V tomto článku se společně podíváme na 5 rozdílů mezi AirPods Pro 1. generace a 2. generace, a zadali byste na ně měli upgradovat.

Sluchátka AirPods Pro druhé generace se dočkala také vylepšení kvality zvuku. Pro upřesnění došlo k nasazení vylepšených driverů a zesilovačů, díky čemuž jsou basy ještě o něco silnější a výšky zase čistější. Právě na slabý projev basů si stěžovalo mnoho uživatelů původních AirPods Pro, a tak se Apple konečně rozhodl tuto nevýhodu vyřešit. V závislosti na nastavené hlasitosti pak AirPods Pro druhé generace mění ekvalizér, aby byl zvuk co možná nejlepší. Nesmíme zapomenout na to, že nové AirPody Pro disponují novým čipem H2, který se taktéž sám o sobě stará o lepší zvuk.

Aktivní potlačení hluku

Nedílnou součástí AirPodů Pro, díky které si tato sluchátka většina uživatelů kupuje, je aktivní potlačení hluku. Při aktivaci začnou sluchátka pomocí mikrofonů naslouchat okolí, a poté vám do uší v reálném čase pustí zvuk o opačné frekvenci, čímž dojde k vyrovnání. Druhá generace AirPods Pro každopádně přichází s vylepšeným aktivním potlačením hluku, a to opravdu výrazným. Kdokoliv měl možnost si nové AirPods Pro vyzkoušet a porovnat je s první generací byl jednoduše unešen, v pozitivním smyslu. Nové AirPody Pro nabízí také režim adaptivní propustnosti, který dokáže při aktivaci rušit nechtěné zvuky, například těžkou techniku apod. Díky tomu i nadále uslyšíte okolí, ale nebude vám do uší pouštěn nevyžádaný zvuk.