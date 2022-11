5 důvodů, proč je 24″ iMac i nadále skvělým strojem

Parádní poměr cena – výkon

Mnoho lidí si neuvědomuje, že vzhledem k tomu, co aktuální iMac nabízí, je skutečně levný. Jeho cena startuje na pouhých 37 990 Kč, za což dostanete všechno, co jsem vyjmenoval na předchozí stránce. Když si to porovnáte například s MacBookem, tak se opravdu jedná o výhodné řešení, tedy pokud si můžete dovolit upustit od přenositelnosti. Samozřejmě si můžete iMac nakonfigurovat tak, aby byl zhruba dvakrát dražší, každopádně úplně nejlepší poměr cena – výkon získáte právě u nejlevnějšího modelu. Rozhodně by se tak měl dostat do podvědomí více lidí, aby zjistili, že se jedná o skvělé zařízení.