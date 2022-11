Nativní aplikace Kontakty byla dlouhá léta prakticky úplně stejná a nedočkala se žádných změn. Nedávno jsme se však dočkali vydání operačního systému iOS 16, ve kterém došlo k výraznému vylepšení této aplikace. I přesto, že Kontakty prakticky slouží pouze k tomu, abychom v nich kontakty vytvářeli a spravovali, tak se rozhodně najdou funkce navíc, které někteří uživatelé zkrátka mohou ocenit. Na našem magazínu se samozřejmě všem novinkám z nejnovějších operačních systémů věnujeme, a tak se v rámci tohoto návodu pojďme podívat právě na jedno z vylepšení nativní aplikace Kontakty.

Jak na iPhone vytvořit seznam kontaktů

Jednou z velkých novinek, které můžete využít v Kontaktech z iOS 16, je rozhodně možnost pro vytvoření seznamu kontaktů. To se může hodit například pro lepší organizaci jednotlivých kontaktů, pokud byste například chtěli mít pracovní kontakty oddělené od těch osobních apod. Je však nutné zmínit, že u organizace výhody seznamů kontaktů nekončí. S vytvořenými seznamy kontaktů pak můžete provádět různé akce, například všem hromadně poslat e-mail nebo Zprávu, případně můžete provést export kontaktů. Postup pro vytvoření seznamu kontaktů je následující:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Kontakty. Případně můžete otevřít aplikaci Telefon a dole se do sekce Kontakty přesunout.

Jakmile tak učiníte, klepněte v levém horním rohu tlačítko < Seznamy.

Tímto se ocitnete v sekci s veškerými dostupnými seznamy kontaktů.

Zde pak v pravém horním rohu stiskněte tlačítko Přidat seznam.

Následně si vyberte, na který účet chcete seznam vytvořit.

chcete seznam vytvořit. Po výběru už jen nastavte název seznamu a klepněte na Hotovo.

Výše uvedeným způsobem lze na vašem iPhonu vytvořit seznam kontaktů. Jakmile jej vytvoříte, tak do něj ihned můžete prostřednictvím výzvy přidat první kontakty. Co se týče následného přidávání kontaktů, tak stačí v pravém horním rohu klepnout na ikonu +, případně ale můžete konkrétní kontakt jednoduše uchopit prstem a do vytvořeného seznamu ho přetáhnout. Pro využití dostupných možností v podobě odeslání hromadného e-mailu či zprávy, anebo exportu, stačí na seznamu podržet prst.