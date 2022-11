Nativní aplikace Poznámky toho umí na poznámkovou aplikaci opravdu hodně. Kromě uchovávání textů a různých myšlenek můžete do těla poznámky vkládat také obrázky, tabulky, přílohy a mnoho dalšího s tím, že nechybí ani možnost spolupráce s ostatními uživateli. Není tedy divu, že nativní Poznámky využívá naprostá většina jablíčkářů, kteří jednoduše nemají potřebu vyhledávat jiné aplikace pro zapisováno poznámek. Apple se jinak samozřejmě snaží Poznámky v rámci aktualizací neustále vylepšovat a iOS 16 v tomto ohledu není výjimkou., o čemž už jste se mohli na našem magazínu dozvědět.

Jak na iPhone vytvořit rychlou poznámku s otevřeným obsahem

Součástí iOS je již nějakou dobu funkce, díky které lze kdykoliv a kdekoliv vytvořit rychlou poznámku skrze ovládací centrum. To se může v některých situacích hodit, každopádně se Apple rozhodl tyto rychlé poznámky ještě více posunout kupředu. V novém iOS 16 si tak můžete rychlou poznámku jednoduše vytvořit prakticky kdekoliv, a to s automatickým přiložením právě otevřeného obsahu. Pokud tedy pomocí níže uvedeného postupu rychlou poznámku vytvoříte třeba u nějaké fotky, automaticky se do poznámky vloží, pokud u nějakého videa z YouTube, tak se vloží jeho odkaz apod. Pro vytvoření nové rychlé poznámky stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli k obsahu, který chcete do rychlé poznámky vložit.

který chcete do rychlé poznámky vložit. Jakmile tak učiníte, lokalizujte kdekoliv na ploše ikonu sdílení (čtvereček se šipkou), na kterou klepněte.

(čtvereček se šipkou), na kterou Následně se v menu sdílení přesuňte směrem dolů k seznamu možností a funkcí.

Zde už jen stačí najít a klepnout na kolonku Přidat k rychlé poznámce.

Pak už se vám zobrazí rozhraní rychlé poznámky s vloženým obsahem.

Do rychlé poznámky můžete ještě něco vepsat, nakonec ale nezapomeňte stisknout Uložit vpravo nahoře.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 vytvářet rychlé poznámky ve všemožných aplikacích, a to s automatickým vložením konkrétního obsahu. Pokud se tedy někdy v budoucnu ocitnete v situaci, kdy si budete chtít do poznámky uložit obsah, na kterých se aktuálně díváte, tak si na tento postup vzpomeňte. Rozhodně je o mnoho jednodušší, než kdybyste například měli ručně kopírovat adresu obsahu, a poté ji zdlouhavě vkládat do nově vytvořené poznámky v nativní aplikaci.