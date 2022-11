Listopad 2022 na Apple Music: Experimentátoři Phoenix, kouzelná Barbra Streisand i nepnavný Neil Young

Listopadu je takřna za námi a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v desátém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Barbra Streisand – Live at Bon Soir

Přesně šedesát let od natočení vyšel živák Live at Bon Soir od Barbry Streisand. Zpěvačka kdysi měla čerstvě podepsanou smlouvu s Columbia Records a záznam z koncertu byla nejrychlejší cesta, jak dostat materiál na desku. Manažeři vydavatelství se nakonec rozhodli dát debutovému albu přeci jen čas, a tak písně nechali Streisand přezpívat ve studiu a živá nahrávka šla do šuplíku, kde zůstala až do letoška. Album je hlavně vynikající dobový dokument o začátcích Barbry Streisand, která byla pár měsíců před vznikem začínající muzikálová zpěvačka, zatímco záhy po vzniku začala sbírat hudební ceny včetně Grammy a stoupala do pozice jedné z největších hvězd americké popmusic 20. století.

Phoenix – Alpha Zulu

Francouzská kapela patří k těm, které poznáte na první poslech. Na začátku milénia našla svůj rukopis v kombinaci britské kytarovky a francouzského elektra. To Phoenix zůstalo, byť na Alpha Zulu trochu víc experimentují na úkor melodií. Už to zkrátka nejsou dvacetiletí kluci. O hitech jako If I Ever Feel Better nebo Trying to be Cool si můžeme nechat zdát, na druhou stranu se tu vydáme na výlety do zvukových krajin, na které Phoenix doteď koukali leda z dalekohledu. Kapela se zkrátka rozhýbala k progresu a zní to krásně.

Smashing Pumpkins – Atum: A Rock Opera in Three Acts

Billy Corgan je megaloman, to ví každý, kdo sleduje celou dráhu Smashing Pumpkins a jejich frontmana. Přesto se dokáže ve svých vizích pořád překonávat, a tak nyní kapela přichází hned s trojalbem v podobě rockové opery Atum. Navazuje na konceptuální desky Mellon Collie and the Infinite Sadness a Machina, v textech se vrací postavy z těchto alb a Corgan dál rozvíjí jejich životní putování. V rámci diskografie kapely jde o jednu z těch hutnějších a náročnějších nahrávek, ale o to víc posluchače odmění. Venku je zatím jen první akt, druhý vyjde na začátku roku a třetí na jaře.

Bruce Springsteen – Only The Strong Survive

Springsteen se po delší době vrátil ke coverům a opět je to zážitek. Tentokrát si vzal na paškál legendy soulu a rhythm and blues, na kterých jako teenager vyrůstal. Skladby většinou ze 60. let pojal po svém – rockověji, bez big bandů a v překopaných aranžích, ale to je dobře. Takhle mají vypadat poctivé předělávky hitů s přínosem vlastního podání, žádné karaoke. Nepatří to mezi nejlepší Springsteenovy studiovky, ale zase je tu čistá radost ze zpívání, úcta ke vzorům a nostalgie z hudby, která formovala jak Springsteenovu osobnost, tak tvorbu. To na jeho jiných deskách nenajdeme.

Neil Young – World Record

Ach, ten Neil je neúnavný! Po loňské nahrávce Barn přichází s novinkou World Record. Tentokrát žádné experimenty na farmě stranou civilizace, naopak. Nahrávalo se v legendárním kalifornském studiu Ricka Rubina a dopadlo to krásně. Youngova doprovodná kapela Crazy Horse hraje báječně a instrumentálně svého kapelníka podrží i v místech, kde se autorsky trochu opakuje. Ale to se dá u dvaačtyřicáté desky čekat. Takových míst naštěstí není moc, Youngovi je evidentně do zpěvu a inspirace má habaděj, ať už glosuje svůj život nebo dění kolem sebe. Je fajn slyšet, že má v sobě pořád takovou energii.

