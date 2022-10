Říjen 2022 na Apple Music: překvapivý Richard Müller, triumfující Taylor Swift i odvážní Red Hot Chili Peppers

Říjen je takřna za námi a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v desátém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Richard Müller – Čierna Labuť Biela Vrana

Slovenský zpěvák na nové desce překvapuje. Vrátil se ke spolupráci s Ondřejem Gregorem Brzobohatým, který mu složil muziku, ale nově produkci svěřil Janu P. Muchowovi a na zvuku je to znát. Lavíruje mezi barovým vypravěčstvím, celkem klasickým rockem i moderním šansoniérstvím. Celé to korunuje výtečně hrající studiová kapela a zdobí texty plné hořkého humoru až cynismu. Jedna z tuzemských nahrávek roku.

The 1975 – Being Funny in a Foreign Language

Asi bychom nenašli na současné kytarové scéně kapelu, která dokáže oslovovat tak široké publikum a zároveň neslevit z úrovně své hudby. Na koncertech 1975 potkáte vzdychající puberťačky i alternativce uznale pokyvující hlavou. Nová deska znovu ukazuje, proč tomu tak je. V jádru vlastně přímočaré chytlavé písně kapela obaluje hromadou nápadů, nostalgických aranží i progresivních efektů a svědomitě si hlídá, aby se neopakovala a pořád přinášela něco nového. Jejich popularita i uznání jsou naprosto zasloužené.

Red Hot Chili Peppers – Return of the Dream Canteen

Tahle deska není nijak zvlášť dobrá, vlastně v rámci diskografie „redhotů“ patří ke slabším kouskům. Fascinující je ale její existence. Chtělo to odvahu, vydat půl roku po studiovce Unlimited Love desku plnou písniček, které vznikly během předchozího nahrávání a prostě už se nevešly. Novinka je zkrátka sbírka béček, ale důležitý je její vzkaz fanouškům. Kytarista John Frusciante je zpátky a kapele je tak moc do hraní, že během půl roku vydala dvě a půl hodiny nového materiálu. Jako samostatná deska je to slabota, ovšem jako odvážný studiový projekt dokládající návrat ztraceného syna do nejslavnější sestavy kapely to nemá v kytarovém mainstreamu obdoby a zaslouží si obdiv.

Taylor Swift – Midnights

Taylor Swift a konceptuální album o nočním rozjímání? Vůbec to nedopadlo špatně, Midnights patří mezi kritikou nejlépe přijaté desky roku a hned je to adept na všechny hudební ceny, jaké vás napadnou. Swift pokračuje v práci s producentem Jackem Antonoffem a rozhodně netroškaří. 3am edice má 70 minut a objeví se na ní řada hostů včetně Lany Del Rey nebo Zoë Kravitz. Midnights samozřejmě láme rekordy. Na Apple Music se vyhoupla na první místo nejstreamovanější popové nahrávky v prvním dnu po vydání, a to je jen jedno prvenství z mnoha. I když Swift nemusíte, desku si pusťte jen tak pro přehled, v popmusic letos asi zásadnější nahrávka nevznikla.

Arctic Monkeys – The Car

Britská kapela Arctic Monkeys předchozí studiovkou Tranquillity Base Hotel and Casino překvapila. Pryč byl přímočarý indie rock, hudebníci skákali mezi žánry, které hráli s lehkostí a samozřejmostí, jako kdyby to hráli celý život. Na novince tuto polohu prohlubují, zazní jazz, funk, soul, glamrock, dokonce i bossa nova a baroque pop. Čert ví, kde se to v těch muzikantech bere, že to všechno zvládají. Možná s ním sepsali smlouvu. Ale The Car je výtečná deska dokazující, že když se rocková kapela nedrží kvůli popularitě zuby nehty zvuku, který ji kdysi proslavil, má se i po dvaceti letech kam posouvat a dokáže točit pozoruhodné nahrávky.

