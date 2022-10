Září na Apple Music – skvělý Ozzy, odhalený Robbie a zlatíčko Yungblud

Září je již za námi a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v devátém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Ozzy Osbourne – Patient Number 9

Začněme jednou z nejvýraznějších rockových desek letošního roku. Ozzy pokračuje ve spolupráci s producentem Andrew Wattem, se kterým natočil už předchozí a vynikající desku Ordinary Man. Na novince je mnohem víc hostů, kteří to tak trochu táhnou za Ozzyho. Je tu Eric Clapton, Jeff Beck, nedávno zesnulý Taylor Hawkins z Foo Fighters, vrátil se Zakk Wylde a mohli bychom pokračovat. Sám Ozzy se ovšem vybičoval ke skvělému výkonu. Vzhledem k tomu, čím vším v poslední době procházel, je výsledek na Patient Number 9 až fascinující.

Album na Apple Music naleznete zde

Yungblud – Yungblud

Britská scéna nemá moc mladých tváří, které by byly tak výrazné jako Yungblud. Pětadvacetiletý Angličan trochu provokuje, má výraznou image, ale přesto nenabízí jen líbivý obal. Jeho texty mají myšlenku, nabádají k lásce, pospolitosti a toleranci, nadhazuje témata, která řeší každý teenager. Není ovšem žádná rychlokvaška, ale výrazný hlas nastupující generace, který si svou popularitu, jak se mezi muzikanty říká, vyjezdil. Pokud vaše děti poslouchají Yungbluda, buďte v klidu, je to stokrát lepší než Lunetic.

Album na Apple Music naleznete zde

The Mars Volta – The Mars Volta

Pro kytarovou scénu jeden z comebacků rocku, i když možná ne takový, jaký by si fanoušci představovali. The Mars Volta po deseti letech přichází s novou deskou, stejnojmenný název ale značí pomyslný restart. Hudebníci nechtěli hrát znovu to samé, vzdálili se progrockovému zvuku a raději přichází, jak sami říkají, s jejich vlastní variantou popu. Nemluví do větru, pryč je valící se rytmika a rázné kytary, tady se často zklidní až do pohody. Je to neuvěřitelná proměna, málokdy můžeme na scéně vidět u kapely tak rázné zavržení zvuku, kterým se proslavila. Ale to je v pořádku, už jsou to taťkové od rodin a chtějí hrát do klidu. Hlavně, že jsou zpátky.

Album na Apple Music naleznete zde

Robbie Williams – XXV

Čtvrtstoletí na scéně slaví Robbie stylově. Dal do kupy své největší hity a nahrál je kompletně znovu se symfonickým orchestrem. To je posledních dvacet let trochu móda, dávat všemu orchestrální punc, ale XXV je deska natočená svědomitě a poctivě, symfonici tu nedělají jen kudrlinky, ale stali se právoplatnou součástí nové podoby zpěvákova repertoáru. V některých písních to funguje výborně, jinde to trochu vyprchá, ale takhle má vypadat kompilace: staré známé fláky, ale poslech dokáže překvapit i pobavit nečekaným zvukem. Sáhněte ale raději po deluxe edici, kde je pár nových skladeb navíc.

Album na Apple Music naleznete zde

Marcus Mumford – Self-Titled

Marcus Mumford se proslavil jako frontman kapely Mumford & Sons, nyní debutuje sólově. Je okamžitě rozpoznatelný, jeho deska jsou Mumford & Sons v malém, což je vlastně pro fanoušky dobrá zpráva. Překvapí drásavější témata v textech, Mumford jako kdyby místy zpíval svou autoterapii. Výtečná je volba producenta, Blake Mills už spolupracoval s Fionou Apple, Johnem Legendem nebo Jackem Johnsonem, a právě na jejich úroveň dokázal Self-Titled technicky dostat, což se u sólových debutů stává málokdy. Příjemná deska s občas nepříjemnými texty.

Album na Apple Music naleznete zde