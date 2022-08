Srpen na Apple Music – ohlížející se Muse, proměnění Kasabian i tvrdší Demi Lovato

Je tu konec srpna a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v osmém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech.

Five Finger Death Punch – AfterLife

Těžko bychom na metalové scéně hledali kapelu, která v minulé dekádě vystřelila k takové popularitě jako Five Finger Death Punch. Slyšel o nich téměř každý, kdo se v posledních letech aspoň trochu otřel o kytary, lákají na ně i mainstreamové festivaly. Na novince AfterLife je všechno, čemu FFDP vděčí za úspěch – srozumitelnost a singlový formát skladeb, ale zároveň razance, spád, inspirace dalšími žánry od hardrocku po thrash, vyváženost riffů s melodií a báječně fungující rytmická sekce. Máloco potvrzuje současný úspěch kapely jako to, že si na turné k AfterLife jako předskokany vzala kultovní Megadeth.

Pale Waves – Unwanted

Jeden z objevů anglické kytarové scény posledních let Pale Waves přichází se třetí deskou. Hodně se změnili, od retro zvuku plného synťáků na novince přitvrdili, je tu víc kytar a přímočařejších skladeb, přidali i v tempu a posunuli se trochu k hitparádovému rocku s nádechem punku. Inspirace Paramore je tady víc než zjevná. Přesto si to Pale Waves dělají stále po svém a je milé sledovat kapelu, kterou prvotní vlna zájmu neuspala a snaží se na každé další nahrávce přicházet s něčím novým.

Kasabian – The Alchemist’s Euphoria

Předloni procházeli Kasabian krizí, kvůli domácímu násilí vyhodili frontmana a nikdo moc nevěděl, co bude dál. Nakonec to vyřešili plynule, kapelník Serge Pizzorno se posunul za mikrofon a jeho místo kytaristy získal dlouhodobě hostující Tim Carter. Kasabian proto pořád zní jako Kasabian, Pizzorno byl autorem většiny skladeb už ve staré sestavě, tak si je teď sám i zpívá. Přesto mu ale něco chybí, ta frontmanská jiskra tam není. Zatím. Hudebně ale Kasabian srší nápady, střídají polohy, nástroje i nálady. Není tu sice žádný hit, ale jako signál, že kapela hodlá fungovat dál, The Alchemist’s Euphoria bohatě stačí.

Demi Lovato – Holy Fvck

Americká zpěvačka Demi Lovato na první pohled může trochu klamat. Proslavila se na Disney Channelu, čímž se pomyslně stala jednou z řady pěveckých hvězd a hvězdiček, které tento moloch vytvořil. To hodně formovalo její prvotní fanouškovskou základnu i nejúspěšnější singly, které můžeme bez okolků nazvat popíčkem. Přesto Lovato není žádná mainstreamová ťunťa, začínala na kytarách a nyní se k nim konečně vrací. Holy Fvck je deska, kde zpěvačka přitvrdila a autorsky i zvukově jde o takovou změnu, že lze desku označit za novou kapitolu v kariéře. Takových nahrávek se v šoubyznysu objevuje zoufale málo.

Muse – Will of the People

Žánrově neukotvené desky vznikají buď proto, že se kapela hledá, špatně ukočírovanou produkcí, která splácá dort Pejska a Kočičky, nebo záměrně, aby hudebníci dokázali, že na to mají. Will of the People je deska rozkročená od glam rocku po industrial, což je záměr. Muse totiž odmítli vydat bestofku a raději nabídli nové album naplněné všemi žánry, o které se za těch téměř třicet let na scéně otřeli. Tohle ohlédnutí v rýmci nové nahrávky byl dobrý a vtipný nápad. Muse jsou pořád trochu nabubřelá kapela plná velkých a teatrálních gest, ale jedno jim upřít nelze. Hrají tak fantasticky, že z jejich poslechu padá brada. A platí to i pro Will of the People.