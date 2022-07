Červenec na Apple Music – Roztančená Lizzo, všeobjímající James Bay i pankáči Viagra Boys

Je tu konec července a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v sedmém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech.

Viagra Boys – Cave World

Švédští post-pankáči Viagra Boys jsou fenomén klubové scény. Rychle nabírají fanoušky, ale pořád je můžete vidět ve fázi, kdy vystupují v prostorech jako Kasárna Karlín nebo MeetFactory, což se může brzy změnit. Jejich syrová hudba má sice kořeny v punku, ale s nadšením skokana do vody zabíhají do dalších žánrů, a hlavně se nebojí humoru, sarkasmu i sebeironie, což funguje hlavně díky nepřehlédnutelnému frontmanovi Sebastinu Murphymu. Nová deska si vyřizuje účty se všemi konspirátory, co se vyrojili během covidu a Trumpovy éry, a dělá to s humorem kapele vlastním.

Album na Apple Music naleznete zde

James Bay – Leap

Písničkář James Bay se představil českému publiku zatím jenom jednou, když předskakoval Edu Sheeranovi. Oproti slavnějšímu kolegovi ve své tvorbě nemíří tolik do mainstreamu, jeho písničky jsou sice milé a všeobjímající, ale místo líbivých melodií sází na hudební podání schopné zaujmout i pokročilé posluchače a bigbíťáky. Na předchozích dvou deskách byl zvukově trochu rozkmitaný, Leap už je vyzrálá a ukotvená v poloze přesvědčivého songwritera.

Album na Apple Music naleznete zde

Beyoncé – Renaissance

Královna současného R&B popu je zpátky. Před šesti lety vydala desku Lemonade, na které dokončila svůj přerod z hvězdičky z Destiny’s Child přes urban-popovou divu až po sebevědomou interpretku sociálně kritického, naléhavého ženského popu. Na Renaissance je zase trochu jiná, a je dobře, že svým fanouškům nechce prodávat to samé dokola. Oproti minulé nahrávce je novinka veselejší, uvolněnější, zpěvačka sama komentovala, že po těch pár letech s covidem je čas hodit trable na chvíli za hlavu, což na desku dokázala přenést.

Album na Apple Music naleznete zde

Lizzo – Special

Jedna z nejzábavnějších desek letošního roku. Takhle má vypadat taneční pop. Lizzo se obklopila armádou producentů, díky čemuž je každá skladba trochu jiná. Propojuje je ale energie do života a sebeuvědomění, což jsou témata, na kterých Lizzo postavila své texty už dávno a jen je opakuje dokola. Ale hlavně je tu řada skladeb opírajících se o silné melodie a zabijácké groovy rytmy, které rozhýbou každého. Venku je zatím jenom singl About Damn Time, ale bezpochyby těch hitů ze Special Lizzo vytříská víc.

Album na Apple Music naleznete zde

Interpol – The Other Side of Make-Believe

Americká parta Interpol se na začátku milénia zjevila s fascinujícím zvukem. Byla v tom melancholie, poetika, temnota, tesknost. Ideální rocková kapela pro outsidery. Jak Interpol rostli na popularitě, měnil se i jejich zvuk od minimalismu až kamsi k egotripu frontmana Paula Bankse, na posledních deskách kapela zněla už trochu genericky a zacykleně. Z bludného kruhu ale našla cestu ven, na novince přichází s nečekaně pozitivnější polohou a pár skladeb stojí na optimistických textech. Jako kdyby se Interpol vrátili nohama na zem a řekli si, že je prostě fajn jen tak hrát. Příjemná změna.

Album na Apple Music naleznete zde