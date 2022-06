Červen na Apple Music – Roztančení Foals, rekapitulující Madonna i stoprocentní Post Malone

Je tu konec června a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v šestém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech.

Foals – Life is Yours

Oxfordská parta prošla změnou sestavy a zní jinak než na předchozích deskách. Zvuk mají stále svůj a jasně rozpoznatelný, ale rockové i experimentální polohy jsou pryč. Life is Yours je roztančená deska, kterou můžete na mejdanu pustit od první do poslední skladby a bude to zábava. Jestli tahle poloha kapele vydrží, to ukáží samozřejmě až další nahrávky. Ale Foals v roce 2022 je do tance a do smíchu. Ideální album na letošní léto.

BTS – Proof

K-pop je žánr, kterému se nejen u nás řada posluchačů vysmívá. Bodejť by ne, když nejúspěšnější korejskou skladbou v Česku zůstává Gangnam Style. Ale nová generace posluchačů zahleděná dál, než na angloamerický trh pomalu fenomén korejských boybandů přináší i do Česka. BTS jsou celosvětově úspěšná skupina, se kterou spolupracoval třeba i Ed Sheeran. Téměř tři hodiny dlouhá kompilace Proof je průletem deseti let této formace. Nemusí se vám to líbit, ale ze zvědavosti na seznámení s jednou z nejprodávanějších skupin planety, jejíž fenomén doteď Česko míjel, funguje Proof výborně.

Madonna – Finally Enough Love: 50 Number Ones

Další kompilace, tentokrát královny popu. Madonna se ohlíží za čtyřiceti lety v šoubyznysu a vydává vyčerpávající výběr remixovaných hitů. Zejména ty z 80. a 90. let dobře ilustrují, proč si získala na scéně jedinečnou pozici. I po letech se na to dá bezstarostně trsat, navíc díky remixům máme naservírované známé melodie v neznámém kabátě. Některé remixy dokonce koketují s tvrdší elektronikou. Takhle má vypadat ohlížení se za vlastní kariérou, poctivá nálož hitů v neoposlouchané podobě a žádná vata.

Post Malone – Twelve Carat Toothache

Post Malone je pro jedny jen další figurka v současném šoubyznysu, pro druhé jde ale o enfant terrible globálního popu. Americký zpěvák má v šestadvaceti letech neotřesitelnou pozici, aniž by k ní šplhal přes líbivé popěvky či pod taktovkou manažerů. Naopak, dělá si věci po svém, nebojí se překvapit ani natáčet skladby, u kterých je mu jedno, co na ně řeknou ostatní. Na novince má hvězdné hosty počínaje the Weekndem a (to je jedno z těch nečekaných překvapení) Fleet Foxes konče.

Porcupine Tree – Closure/Continuation

A na závěr jedna lahůdka. Progrockoví Porcupine Tree mají pověst kultovní kapely, novodobých Pink Floyd zkřížených s Genesis. Když se frontman a mozek kapely Steven Wilson vydal v roce 2010 na sólovou dráhu, fanoušci smutnili. Ale kapela neskončila, v tichosti se v dalších letech scházela a natáčela dál. Covidu a lockdownům nakonec vděčíme za to, že se hudebníci dokázali hecnout a nahrávku konečně dotáhli produkčně do konce. Closure/Continuation je tak první studiovkou Porcupine Tree po třinácti letech, navíc vyšla prakticky v tichosti, bez pompézního proma nebo mediální masírky. V rámci rockové scény jde o jednu z nejdůležitějších nahrávek letošního roku, byť budoucnost kapely zůstává opět nejasná.

