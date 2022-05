Květen na Apple Music: Rozloučení s Mekym, stále svá Florence i supertalentovaná Sigrid

Je tu konec května a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v pátém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech.

Miro Žbirka – Posledné veci

Pravděpodobně nejvýraznější květnová tuzemská deska. Meky Žbirka zemřel uprostřed nahrávání, a tak album dokončil jeho syn David. Jde o citlivé rozloučení s hitmakerem, roztočený materiál zvýraznil Mekyho cit pro melodiku a ukazuje, jak chytře uměl pop dělat. Hitů tu sice moc není, ale to nikomu nemusí vadit. Důležité je, že Posledné veci neždímou zbytkový materiál jako většina posmrtně vydaných desek, ale jde o plnohodnotné album s kvalitním obsahem.

Sigrid – How To Let Go

Když v roce 2019 vydala teprve dvaadvacetiletá norská zpěvačka Sigrid svůj debut, způsobila senzaci. Bodovala po celém světě a současný pop našel novou hvězdu, která dokázala nabídnout dobře zprodukovaný pop obohacený o silnou individualitu a severskou křehkost. Na nové desce How To Let Go nemá snadnou pozici. Moment překvapení už se nekoná, teď musí potvrdit, že úspěch debutu nebyla náhoda. A daří se jí to na výbornou, v tuto chvíli má z desky venku už čtyři singly a nejspíš budou následovat další. Pokud chcete slyšet výtečný severský pop naživo, 5. června vystoupí Sigrid v pražské Roxy.

The Smile – A Light for Attracting Attention

Kapela, která všechny překvapila už svou existencí. Hlavní mozky Radiohead Thom Yorke a Jonny Greenwood se dali dohromady s bubeníkem Sons of Kemet Tomem Skinnerem a přišli se syrovou rockovou kapelou, jejíž muzika má k úsměvu hodně daleko. Jak už mají tito muzikanti ve zvyku, stále jde o experimentující neukotvenou tvorbu, ale tentokrát vychází silně z kytarových základů post-punku, grunge, art rocku a kdo ví, čeho ještě. Jde o vzácný případ bočního projektu, který dokáže zaujmout i posluchače, kteří si jinak cestu k původním kapelám jednotlivých členů nenašli, protože tady jde opravdu o hodně odlišnou muziku.

Soft Cell – Happiness Not Included

V posledních zhruba dvou letech jsme viděli řadu synthpopových klasiků vydávat novou desku. Teď přišli i Soft Cell, ale jejich pozice je jiná. Rozpadli se už v roce 1983 a od té doby se ve studiu občas sejdou, ale jen když mají chuť, ne kvůli složenkám nebo touze být vidět. Happiness Not Included je jejich první studiovka po dvaceti letech. Jde o hodně retro nahrávku, Soft Cell skládají své písně tak, jako to dělali před čtyřiceti lety, jen tak činí skrze současnou techniku. Mají velmi silné texty, dobrá polovina skladeb vypráví příběh, nese zajímavou myšlenku nebo je prostě jen vtipná, jako třeba Polaroid o večírku u Andyho Warhola.

Florence and the Machine – Dance Fever

Existuje vůbec něco, na co by zpěvačka a skladatelka Florence Welch sáhla a nepovedlo se to? Zatím je fascinující na všech svých nahrávkách. Pátá deska její kapely Florence and the Machine přináší citlivě namíchaný koktejl z alternativního popu, taneční hudby i tvrdších žánrů jako industrial. Je tu ale spousta dalších odkazů, například na Iggyho Popa nebo folk horory v čele s britským klasickým snímkem Rituál. Název desky odkazuje ke středověké taneční posedlosti u nás známé jako tanec sv. Víta, a přesně taková nahrávka je. Drásavá, hypnotizující a pohlcující.

