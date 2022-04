Duben na Apple Music- Návrat Redhotů, Primus jako Pink Floyd i poprock na tripu

Je tu konec dubna a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy ve čtvrtém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech.

Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love

Jedna z nejdůležitějších desek měsíce a pravděpodobně i roku. „Redhoti“ se po šesti letech vrací s novou muzikou a Johnem Frusciante v sestavě. Návrat, jaký si řada fanoušků ještě před pár lety nedovedla ani představit. Na desce sice nejsou takové hity, jaká tahle čtveřice skládala v éře Californication, jinak si na ní ale sedne absolutně všechno. Je z ní znát radost z návratu, zvukově kapela omládla a vrátila se k začátkům, kdy v její tvorbě nehrály roli ani tak melodie jako groove. Unlimited Love je funková deska plná groovu, teče z ní jako šťáva ze zmáčknuté mandarinky. Je to radost poslouchat.

Sundara Karma – Oblivion!

Britská indie rocková kapela Sundara Karma před pár lety přišla na scénu jako zjevení. Parta mladíků kašlala na trendy a hrála retro z dob, kdy byl rock nasáklý hipísáckou vůní květin, psychedelií a transcendentálními prožitky. Poslouchat Sundara Karma zkrátka bylo jako vzít si „tripa“. Nové EP Oblivion! je jiné. Kapela pořád stojí na určitém duševním prožití hudby, pořád je tu středobodem excentrický frontman Oscar Pollock. Nyní se ale pokusil vzít čistý poprock a zabalit ho do vzpomínek na emo dětství i futuristického projevu. Hudba Sundara Karma by se dala popisovat všelijak a pořád byste se nejspíš trefili. Je jako pohled do krasohledu, hraje všemi barvami, co vás napadnou, ale zároveň trochu drásá. To se zkrátka musí slyšet.

Primus – Conspiranoid

Málokterá kapela má tak specifický projev a zároveň takové skalní fanoušky, kteří každou novou skladbu, každý nový text nadšeně hltají, rozebírají na sítích a (po právu) nabývají dojmu, že dostali obsahově něco, co jim jiná kapela nenabídne. Krásným příkladem jsou třeba Tool. Nebo Primus, kteří po pěti letech přišli s třítrackovým EP, na kterém je jejich dosud nejdelší skladba Conspiranoia. Má jedenáct minut a jindy dost rázná kapela tady rozjela výpravné pinkfloydovské instrumentální plochy kombinované s textem, který jako vždy míří na komoru. Primus na EP kritizují dezinformace a bludy, střílejí si z lidí, kteří věří na čipy v nose i ukřižování na Ukrajině. Mimochodem, epos Conspiranoia doprovází videoklip animovaný synem frontmana Lese Claypola.

King Gizzard & the Lizard Wizard – Omnium Gatherum

Ještě jedna psychedelie se v dubnu vyloupla, tentokrát z Austrálie. Kapela King Gizzard & the Lizard Wizard je nesrovnatelně známější než Sundara Karma, a i u nás má solidní fanouškovskou základnu. Desky chrlí v dechberoucím tvůrčím přetlaku, Omnium Gatherum je dvacátá studiovka, což je u kapely, která vznikla v roce 2010, dost neuvěřitelné číslo. Přesto jde o pozoruhodnou nahrávku. Základy totiž stojí na společných jamech s kapelou Tropical Fuck Storm, členové obou skupin se zavřeli v jednom baráku a dali dohromady hudbu, kterou si pak na svých deskách rozvinuli každý svou cestou. Tenhle hudební brainstorming se v předchozích dekádách čas od času v muzice objevil, vzpomeňme třeba na dvojici David Bowie a Iggy Pop. Je fajn slyšet, že tímto způsobem někdo skládá i v roce 2022.

Jack White – Fear of the Dawn

Pro spoustu lidí zůstane Jack White navždy spjatý s projektem White Stripes a je pravda, že když se následně vydal na sólovou dráhu, řadu fanoušků poztrácel. Nové ale cestou nabral, protože Jack White sólově, to je absolutní solitér, který si všechno dělá sám, podle sebe, nikoho se neptá, co si o tom myslí…a vždycky ten výsledek stojí za to. Platí to i pro novinku Fear of the Dawn, kterou si White z velké části ve studiu nahrál sám. Občas to zní jako experiment, například když na sebe vrství jednu kytaru za druhou a posluchač neví, kam ho to dovede. Je to ale jen zdání, White je perfekcionista promýšlející každý takt a Fear of the Dawn je perfektně složená mozaika jednoho kytarového génia, který do sebe vplétá všechno od alternativy po country.

