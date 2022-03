Březen na Apple Music – Kouzelní Dead South, motorkářka Rosalía i chameleon Stromae

Je tu konec února a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v prvním měsíci roku 2021 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

The Dead South – Easy Listening for Jerks Part I.

Kdo by to byl čekal, že největší současní popularizátoři bluegrassu budou Kanaďané ze Saskačevanu? Partička The Dead South už dávno překročila hranice žánru a dostala se do povědomí širšího publika. Částečně za to může bezpochyby jejich image, protože pánové připomínající jižanské mormony v klipech zkrátka působí v lepším případě roztomile, v horším jako Pešák s Mládkem. Jejich videa si pro pobavení sdílí i lidé, kteří by si jinak country nikdy nepustili. Tak to zkrátka je. Hudebně jde ale o precizně dotaženou žánrovou záležitost, která bluegrass přiblíží každému. Ne nadarmo nové EP pojmenovali „Snadný poslech pro blbečky.

Rosalía – Motomami

V současnosti asi neexistuje zpěvačka, která by dokázala lépe propojovat hispánskou hudbu s angloamerickým mainstreamem. Rosalía navíc není žádná husička z hitparád, ale velmi přesvědčivá hudebnice, což dokázala i jako jedna z hlavních hvězd Colours of Ostrava. Na obalu nové desky Motomami pózuje nahá jen v motorkářské helmě, prvoplánovou popinu ale nečekejte. Rosalía umí jít do hloubky, v textech občas bodne, a hlavně přichází se sebevědomou hudbou, která potvrzuje její výraznou pozici v současném ženském popu.

Stromae – Multitude

Oukej, tohle asi nikdo nečekal. Belgický hudebník Stromae, který se proslavil skrze svérázné propojení house s frankofonním rapem (a před jehož hitem Alors on danse svého času nebylo v žádném klubu úniku) přišel na třetí studiovce s úplně jinou muzikou. Stromae, který vždycky nasadil tempo a nenechal lidi sedět, najednou zklidnil. Na Multitude se úplně vykašlal na tanec a raději přilnul tu k rapu, tu k ethno-popu, které slouží jako podkres pro sdělení silných příběhů o životě menšin a sociálně utlačovaných. Na mejdan to už není, obsahově jde ale o to nejhutnější, co kdy Stromae natočil.

Charli XCX – Crash

Ženský pop ještě jednou. Angličanka Charli XCX patří mezi nejvýraznější autorky nastupující generace popových zpěvaček. Hraje pro mainstreamové publikum, ale zároveň se snaží vnutit mu experimentální a progresivní postupy, její hudba obsahuje snad všechno, jen ne vypočítavou komerční přízemnost. Crash je poslední deska vydaná pod kolosem Atlantic a na rozloučenou s labelem natočila zpěvačka album, které od progresivního náskoku udělalo okolo současného popu oblouk a vrátilo se za něj, do éry osmdesátek a devadesátek. Není to tak dobré jako předchozí desky, retro už je taky dost okoukaný motiv, ale jako intermezzo, než se zpěvačka vrhne pod jiné (menší? vlastní?) vydavatelství to funguje dobře.

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Americký zpěvák Machine Gun Kelly dlouho fascinoval mladé publikum, ale starší se mu smáli. Průhledná frackovitá image s vozením se na vlnách trendy žánrů možná stačí na to, aby si vás děti naládovaly do přehrávačů, ale víc nic. Když před pár lety začal spolupracovat s bubeníkem Blink-182 Travisem Barkerem, vše se změnilo. Barker je považovaný za geniálního producenta, na co sáhl, to stálo za poslech, a příklon Machine Gun Kellyho ke kytarám a větší žánrové rozkročení ho konečně vyvedly z bludiště hvězdičky pro teenagery.

Nová deska je zajímavá hlavně díky neuvěřitelné plejádě hostů, od Bring Me the Horizon přes Lil Waynea po Blackbeara. Podobná sestava se letos už na jedné desce možná nesejde.

