Únor na Apple Music – fantastický Vedder a solitér Kanye

Je tu konec února a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy v prvním měsíci roku 2021 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Eddie Vedder – Earthling

Pro první dvě sólovky frontmana Pearl Jam byl typický minimalistický zvuk, vystačil si sám s kytarou nebo ukulele. Třetí studiovka je jiná. Vedder se obklopil doprovodnou kapelou, ve které hrají lidi z Red Hot Chili Peppers nebo Jane’s Addiction, hostují mu Elton John, Stevie Wonder a Ringo Starr a všechno to producentky sešívá Andrew Watt, jeden z nejzajímavějších producentů nastupující generace. Je to hudební dream team, který se ve studiu zase dlouho nesejde a Vedder přišel s deskou bez přehánění springsteenovských rozměrů. V rámci žánru jednoznačně adept na desku roku.

alt-J – The Dream

Na současné britské indierockové scéně byste těžko našli mladou kapelu, které se tak daří všude po Evropě. alt-J jsou miláčci klubového publika a alternativních festivalů, nemají problém vyprodat desetitisícové haly, a přitom se pohybují pod radarem hitparád a nemusí dělat, řekněme, komerční kompromisy.

Novinka The Dream přináší přesně to, co od nich fanoušci čekají. Altrock trochu pro outsidery, trochu pro snílky, zdánlivě jednoduché technické postupy, které ovšem těží z dlouholetého vývoje britské alternativní scény. alt-J jsou zkrátka ztělesněním toho, co je tady a teď cool poslouchat. Nutno dodat, že zaslouženě.

Beth Hart – A Tribute to Led Zeppelin

Americká zpěvačka a skladatelka Beth Hart patří mezi hvězdy tamní bluesrockové scény. Navíc se jí podařilo prorazit i ve světě a vyprodává sály všude včetně Česka, což je v rámci žánru unikátní jev a bluesové autorky s podobným dopadem bychom napočítali na prstech jedné ruky.

Novinka A Tribute to Led Zeppelin je velmi ambiciózní deska, protože přehrát v poměru jedna ku jedné legendární skladby, které místo Plantova ječáku odzpívá sama Beth Hart, to chce opravdu velké sebevědomí. A ono to nakonec vůbec nezní blbě! Asi bychom těžko hledali důvod, proč si pustit desku Beth Hart místo „Led Zep“, ale jako pokořená meta funguje dobře, a navíc má teď Hart slušnou zásobu repertoáru, který když takhle zahraje na kterémkoliv koncertě, tak zboří halu.

Slash – 4

Kytarista Slash nedávno zklamal fanoušky, když prohlásil, že novou muziku jeho kapela Guns N‘ Roses zatím rozhodně nechystá. Zamáčkněte slzu, je tu alespoň jeho pátá studiovka. Opět ji natočil s Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators, ovšem tentokrát to pojali od začátku jinak. Nastěhovali se do legendárního RCA Studio A v Nashvillu, kde točili živě a společně, nikoliv stopu za stopou. Slash přiznal, že při nahrávání dělali chyby, ale záměrně to na desce nechali, aby zachovali autenticitu z radosti jamování kapely, která se po dvou letech covidové izolace mohla sejít v jednom studiu. Za zmínku stojí i jméno producenta Dave Cobba, který se jinak běžně věnuje country a 4 je nejspíš nejtvrdší deska, na které se kdy podílel.

Korn – Requiem

Málokdo čekal, že se to stane, ale Korn, kteří byli na vrcholu před dvaceti lety, letos vydali jednu z nejlepších desek své kariéry. Příští rok oslaví třicet let na scéně, s jednou výjimkou hrají furt ve stejné sestavě, Requiem je čtrnáctá řadovka…čím to, že z ní jsou najednou recenzenti tak paf? Odpověď je jednoduchá: covid. Korn se před pandemií zacyklili ve smyčce koncerty – studio – koncerty – studio a připomínali trochu nu-metalový skanzen. Pandemie umožnila tuto smyčku rozbít, kapela se vymotala z bludiště termínů a povinností a po hodně dlouhé době měli mnohem větší prostor pro tvorbu i reflexi. Výsledkem je album, které inovuje jejich zvuk a dokazuje, že i v roce 2022 může nu-metal znít zajímavě, i když ho pořád táhnou kupředu ti samí chlápci, co se dostali do strejcovského věku.

