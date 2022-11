Prasklé sklo hlavní kamery iPhonu? Žádný problém!

Tisková zpráva: Většina uživatelů ráda nosí svůj iPhone bez ochranného krytu a odkládá ho všude možně. Riziko poškození skla hlavní kamery je tedy opravdu vysoké. Naštěstí již není nutné měnit kompletně celý housing, ale stačí vyměnit pouze ono safírové sklíčko.

Oprava prasklého skla hlavní kamery u iPhonu

Od iPhonu 6 po iPhone 11 Pro Max je prováděna oprava skla hlavní kamery do hodiny. V případě, že disponujete iPhone 12 Mini a novějších, je oprava o něco delší a ve většině případů je hotová do druhého dne. Pokud vám tedy prasklé sklo kamery u iPhonu kazí fotografie, dorazte do iPhone Servisu Tvrzenýsklo.cz a nechte si čočky vyměnit. Výměnu čoček u fotoaparátu je možné provést i u aktuálně nejnovější iPhonů 14 (Pro).

Fotogalerie Výměna skla kamery iPhone - 1 Výměna skla kamery iPhone - 2 Výměna skla kamery iPhone - 3 Vstoupit do galerie

Pro zákazníky, kteří chtějí poškození předejít: Zakupte si 3D tvrzené sklo na čočky fotoaparátu! Nebudete litovat!

V případě, že máte poškozené víc než jedno sklo, například obě jako na fotce, je oprava každého dalšího skla s výraznou slevou! POZOR, pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem je připravena sleva 200 korun! Stačí před opravou přímo na prodejně říci, že jste čtenářem a celá oprava bude levnější.