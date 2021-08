Prasklý displej na MacBooku M1: Co dělat, když se vám to stane a jak se k tomu staví Apple?

Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře, tak vám zajisté včera neunikl článek, ve kterém jsme vás informovali o tom, že některým MacBookům s čipy M1 začínají samovolně praskat displeje. Na tento obrovský problém si postupně začíná stěžovat více a více uživatelů, a to především na Redditu, ale také na ostatních internetových fórech. Neexistuje přesný popis toho, kdy k prasknutí displeje dochází, ve většině případech k němu ale dochází tehdy, kdy je MacBook zavřený. Je tedy možné, že jeden den večer víko vašeho MacBooku s M1 zavřete, druhý den ráno otevřete a všimnete si, že je displej prasklý a popřípadě také nefunguje.

Prasklý displej na MacBooku M1

Vůbec první případ, který poukazuje na prasknutí obrazovky MacBooku s čipem M1, se objevil již před téměř osmi měsíci, tedy zhruba měsíc od doby, co se do rukou majitelů dostaly první kusy. Některým jedincům displej prasknul například hned za dva týdny, ostatní pak bez problémů fungovali několik měsíců, než k prasknutí došlo. Všechny případy ale mají jedno společné – majitelé neměli udělat nic, co by mohlo obrazovku nějakým způsobem poškodit. Prasknutí má být tedy doopravdy samovolné a přijít má spíše z ničeho nic. Způsobů, jak obrazovka MacBooku s M1 praskne, a jak se poté chová, je hned několik. Někomu displej praskne a přestane fungovat, jiným uživatelům pak obrazovka funguje – kdo by se ale na ní chtěl dívat, ještě navíc k tomu, když se jedná o tak mladé zařízení.

Jak se k tomu staví Apple?

Určitě vás v tomto případě zajímá, jakým způsobem se k celé situaci staví Apple. Nutno podotknout, že každý případ je posuzován individuálně, takže někteří majitelé MacBooku s prasklým displejem mohou získat lepší řešení tohoto problému než jiní. Někteří jedinci uvádí, že jim Apple reklamaci neuznal, a tak museli zaplatit nemalé částky za opravu. Jeden čtenář zahraničního magazínu 9to5Mac uvádí, že si za výměnu displeje v jeho případě Apple naúčtoval necelých 17 tisíc korun, což je v případě základní konfigurace polovina ceny nového zařízení. Nutno podotknout, že dotyčný čtenář podle jeho slov neprovedl s displejem nic, co by jej mohlo zničit. Nemělo tedy dojít k pádu zařízení, popřípadě třeba k přivření nějakého předmětu mezi víko a tělo MacBooku. „Technici sami rozhodnou, zdali jsem displej poškodil já, anebo zdali došlo k samovolnému poškození,“ uvedl.

Na Redditu se již objevilo několik desítek uživatelů, kteří mají s prasknutým displejem MacBooku s M1 problém. A je nutné zmínit, že ne všichni z nich mají s podporou stejnou zkušenost jako výše uvedený čtenář. Některým z nich se podařilo získat opravu prasknutého displeje zdarma, byť jsou mezi nimi stále takoví, kteří si za ni museli zaplatit. Původní zakladatel vlákna na Redditu, ve kterém se o zmíněném problému s displejem diskutuje, uvedl, že i mu se podařilo získat bezplatnou opravdu „Kontaktoval jsem podporu Apple čtyřikrát nebo pětkrát a pokaždé jsem na ně vytrvale tlačil. Bezplatná výměna nakonec proběhla včera. Pokud si rozmyslíte, co podpoře řeknete, tak jsou celkem vstřícní a ochotní,“ uvedl. Opět se ale nejedná o podmínku, jinému majiteli zase začala podpora vysvětlovat, jak došlo ke špatnému zavření víka, a jak si za poškození může sám.

Jak lze prasknutí displeje předejít?

Někteří uživatelé uvádí, že prasknutí displeje může být zapříčiněno tím, jakým způsobem dochází k otevření či zavření víka. Pokud chcete prasknutí předejít, tak je nutné, abyste víko otevírali a zavírali přesně uprostřed, kde se nachází „výřez“ pro jednoduché uchopení. Mnoho uživatelů otevírá víko tak, že ho chytí na straně anebo v rohu, čímž dojde k prohnutí a prasknutí. Je nutné brát v potaz, že víko s obrazovkou je opravdu nesmírně tenké a tím pádem i relativně křehké. A pokud dojde k tomu, že se při špatném uchopení víko nějakým způsobem pokřiví či zohne, tak displej může neodborným používáním prasknout. Je to kruté a Apple to rozhodně neomlouvá, jelikož se jedná spíše o výmluvu, aby to podpora nemusela řešit. Tímto způsobem si ale můžete ušetřit nervy a čas, který byste museli obětovat při řešení celého problému.

Pokud jste si jistí tím, že víko zavíráte správně, tak se ještě ujistěte, že nemáte žádným způsobem přelepenou FaceTime kameru, popřípadě že nemáte na displeji či na těle MacBooku něco, o co by mohl displej prasknout. Většina obyčejných počítačů má při zavření mezi displejem a klávesnicí nějaké místo, tudíž není problém, pokud se víko zavře společně s nějakou nečistotou. U MacBooku však místo mezi displejem a klávesnicí není prakticky žádné. To dokazují vydřené klávesy z klávesnice na displejích MacBooků, které jsou několik let staré. Při přenosu o sobe víko a tělo lehce tře, což způsobí právě kompletní poškrábání displeje klávesnicí. A teď si ještě k tomu vezměte, že máte na FaceTime kameře nalepený kus plastu, který má nějakou tloušťku. Kvůli němu se displej nezavře a zůstane položený právě na tomto kusu plastu. Pak už jen stačí, aby něco uprostřed přitisklo displej směrem dolů, vznikne prohnutí a displej praskne. Pro zakrytí FaceTime kamery můžete využít maximálně elektrikářskou pásku, popřípadě něco, co má menší výšku než 0,1 milimetru… tedy prakticky nic.

Co dělat, pokud displej vašeho MacBooku praskne?

Na to existuje relativně jednoduchá odpověď. Nejlepší by bylo, kdyby Apple přišel s výměnným programem, stejně jako u Butterfly klávesnic. Něco mi ale říká, že k vytvoření tohoto programu nedojde, jelikož oproti nefunkčním Butterfly klávesnicím je uživatelů s prasklým displejem nesčetněkrát méně. Důležité je tedy především to, abyste do displeje nijak nevrtali a začali co nejrychleji konat. Své zařízení tedy odneste do autorizovaného servisu na opravu, popřípadě jej reklamujte. Je velká šance toho, že se vám dostane odpovědi, ve které bude stát, že jste si displej zničili sami. V takovém případě ale žádným způsobem neustupujte, buďte rázní a stůjte si za svým, ať se děje co se děje. Neustále opakujte dokola jednu a tu samou písničku a v žádném případě nepřistupte na polovičaté řešení problému. Požadujte bezplatnou opravu či kompletní výměnu zařízení, jelikož se jedná o konstrukční vadu.

