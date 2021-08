MacBookům Air a Pro s M1 začínají samovolně praskat displeje

Apple má před sebou nejspíš řešení dalšího nepříjemného problému s jeho produkty. Čím dál více majitelů MacBooků s čipy M1 – tedy modelů Air a Pro z loňského podzimu – si totiž stěžuje na samovolné prasknutí displeje a to jak při jeho používání, tak i nečinnosti při zavřeném stavu.

Internetová diskuzní fóra v čele s Redditem či oficiálním uživatelským fórem Applu jsou v posledních týdnech čím dál více zahlcovány nářky nešťastných jablíčkářů, kterým displeje jejich Maců bez jakéhokoliv zapříčinění z jejich strany praskly a to zejména v rozích. Velkou nepříjemností je pak to, že Apple zřejmě zatím o problému neví či jej minimálně nemá příliš prověřený, jelikož se k reklamacím těchto poškození staví podle dostupných informací negativně a neuznává je. Podle jeho techniků jsou totiž prasknutí zapříčiněna lidským faktorem, kdy je například do počítače přivřen nějaký cizí předmět či na něj něco spadne. Jediným řešením problému je tedy v současnosti alespoň podle diskuzních fór placená oprava.

Co přesně by mohlo za praskajícími displeji Maců s M1 stát je v tuto chvíli nejasné. Jelikož však využívají stejné panely jako předešlé generace, jeví se jako nejpravděpodobnější vysvětlení klasická výrobní vada ovlivňující jen produkty vyrobené v určitém období – tedy zřejmě v květnu a dále. Dá se nicméně předpokládat, že s vysvětlením přispěchá v dohledné době i samotný Apple.