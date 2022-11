Co přináší Počasí v iOS 16 a jak jej využít na maximum

Ještě více lokací

Nativní Počasí v operačním systému iOS sice vždy nabízelo možnost nastavení alternativních lokací kromě stávající aktuální polohy, počet těchto lokací ale až donedávna činil „pouhých“ 20. Po aktualizaci na iOS 16 jej můžete zvýšit až na pět desítek, a to tak, že spustíte nativní Počasí na vašem iPhonu, v pravém dolním rohu klepnete na ikonku seznamu a poté vpravo nahoře klepnete na ikonku tří teček v kroužku. V menu, které se vám zobrazí, zvolte Upravit seznam a poté do vyhledávací lišty zadejte novou lokaci, kterou do seznamu přidáte klepnutím na Přidat v pravém horním rohu.