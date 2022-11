Samsung je největším dodavatelem displejů pro iPhony 14. Bude to platit i v budoucnu

Displeje jablečných telefonů vyrábí hned několik obrovských společností, takže se Apple nespoléhá na jediného výrobce. Panel, skrze který čtete na iPhonu tento článek, může být zhotoven například výrobci jako je Samsung, LG, BOE, Toshiba či Sharp a další. Kalifornský gigant se musí na vícero dodavatelů spoléhat jednak z důvodu prosté diverzifikace, a jednak kvůli extrémně vysokým počtům kusů, které by jediná společnost nejspíše nestihla vyrobit a uspokojit tak poptávku Applu.

Co se týče OLED displejů od společnosti Samsung, tak ty Apple u svých iPhonů využívá už pěknou řádku let a podle posledních dostupných informací si právě jihokorejský velikán drží majoritní podíl z hlediska veškerých dodaných displejů. Tento podíl by měl v blízké budoucnosti ještě vzrůst – konkrétně by do konce roku mělo 70 % všech vyrobených iPhonů 14 (Pro) využívat panel právě od Samsungu. Celkově si jablečná společnost pro „čtrnáctky“ objednala více než 120 milionů kusů displejů, ze kterých by měl Samsung dodat 80 milionů, LG pak 20 milionů a výrobce BOE „jen“ 6 milionů kusů. Největší jihokorejská společnost má v tomto ohledu obrovskou výhodu, jelikož dokáže produkovat displeje na všechny čtyři modely iPhonu 14 (Pro), zatímco LG dokáže vyrobit jen LTPS displeje pro iPhone 14 a LTPO displej pro iPhone 14 Pro Max, a společnost BOE pak pouze LTPS displeje pro klasické „čtrnáctky“.

Poslední dostupné informace ohledně displejů však hovoří také o tom, že letošní modely s označením Pro jednoduše dominují – z 80 milionů displejů, které dodal Samsung, je minimálně 60 milionů kusů určeno právě pro iPhone 14 Pro (Max). Samsung si může dovolit produkovat takto vysoké počty displejů mimo jiné z toho důvodu, jelikož se nepotýká s žádnými závažnými produkčními problémy, což se nedá říct o LG a dalších. Je jasné, že jihokorejský gigant zůstane hlavním dodavatelem panelů i v následujících letech. Již nyní Apple pilně pracuje na nových iPhonech 15 (Pro), které samozřejmě taktéž nabídnou OLED displej, hovoří se navíc i o příchodu nového iPhonu SE čtvrté generace, který by měl Apple podle spekulací taktéž osadit OLED displejem, a to o úhlopříčce 6.1″. Samsung tedy dodá displeje i do těchto zařízení a v následujících letech se rozhodně nudit nebude.