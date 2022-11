Apple míří ve Velké Británii opět k soudu, tentokrát za omezení v App Store

Ve Spojeném království jsou opět vyšetřovány zásady Applu pro cloudové hry a mobilní prohlížeče. Jedním z výrazných omezení App Store je zákaz cloudových herních aplikací. To znamená, že vývojář nemůže nabízet aplikaci, která poskytuje přístup k více hrám hraným prostřednictvím cloudových serverů.

Další bod vyšetřování se týká prohlížečů. Je pravdou, že Apple umožňuje jakémukoli vývojáři vytvořit vlastní webový prohlížeč a nabízet jej prostřednictvím App Store. Neduhem v očích vyšetřovací komise je fakt, že povoluje pouze prohlížeče využívající WebKit. Zjednodušeně to znamená, že se vývojářům nepovede vložit rychlejší prohlížeč, než je Safari. Apple také blokuje integrovat do prohlížečů třetích stran Apple Pay. Britský antimonopolní orgán CMA již dříve řekl, že Apple ve výše uvedených bodech pochybil a zablokoval vznik cloudových služeb na App Store. CMA „na konto“ prohlížečů dodal, že se obává, že jablečná společnost vážně omezuje potenciál konkurenčních prohlížečů odlišit se od Safari (například funkcemi, rychlostí a funkčností). Jelikož ale výše popsané závěry vyšetřování nejsou údajně dostačující, začne CMA s „druhým kolem“, které má být daleko podrobnější a komplexnější. Antimonopolní orgán bude své postupy například konzultovat přímo s vývojáři. Pokud bude CMA na svých závěrech trvat, může, tedy alespoň prozatím, pouze uložit doporučení k nápravě. Sankce ukládat nemůže, což by se ale mohlo brzy změnit díky legislativnímu návrhu.