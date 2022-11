Oficiální aplikace pro fotbalové MS v Kataru sbírají tajně ve velkém data fanoušků

Fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru se rozbíhá na plné obrátky, což s sebou logicky přivádí i davy nadšených fanoušků lačnících po tom, užít si tento fotbalový svátek na maximum. Jak se však zdá, v Kataru na ně kromě radosti čeká i určitá starost. Šéfové EU na ochranu uživatelských dat totiž oznámili, že oficiální doprovodné aplikace pro mistrovství světa v Kataru jsou hotovou noční můrou, jelikož slouží jako jedna velká sběrnice uživatelských dat.

Od instalace doprovodných aplikací, které se v minulosti jevily vždy jako bezproblémové, začalo v posledních dnech odrazovat například Německo, Norsko či Francie s tím, že pokud si je už jejich občané a zároveň fanoušci budou chtít do svých telefonů nainstalovat, aby měli například jednodušší orientaci kolem stadionů a tak podobně, měli by tak ideálně učinit na samostatný telefon, který si povezou jen pro účely aplikace. Pokud pak není tato věc možná, je dobré aplikaci nainstalovat až těsně před odjezdem na mistrovství a odinstalovat jí z telefonu hned po odjezdu z něj.

A na co že vlastně evropské orgány přišly? Bude to možná znít skoro až neuvěřitelně, ale aplikace mají sbírat data a ta následně odesílat na centrální katarské servery s tím, že zde mají sloužit k potenciální kontrole a sledování uživatelů. Zejména menšinové skupiny typu LGBTQ komunity by se pak měly mít před aplikacemi obzvlášť na pozoru, jelikož budou právě díky aplikacím skvěle monitorovatelné. V bezpečí však nejsou třeba ani telefonní čísla, na které budou majitelé telefonů s nainstalovanými aplikacemi volat. Ta jsou totiž jednak sbírána a shromažďována, byť těžko říci, za jakým účelem. Právě tato netransparentnost je největším problémem a je otázkou, zda se v brzké době podaří nějakým způsobem vyřešit. Dobré světlo však celá záležitost na Katar rozhodně nevrhá.