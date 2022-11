Apple chtěl v září představit superlevnou Apple Pencil s podporou iPhonů!

Jestli je Apple za něco v souvislosti s Apple Pencil pranýřován, pak je to jednak prazvláštní kompatibilita její první generace s iPadem 10, jelikož jí přes jeho USB-C nelze nabíjet, a jednak to, že stále nepodporuje iPhone. Čas od času by se přitom dotykové pero na displej iPhonu leckomu rozhodně hodilo. Jak však před pár hodinami prozradily zdroje velmi spolehlivého leakera Duan Rui, příliš daleko od příchodu Apple Pencil s podporou iPhonů jsme nebyli. Dorazit totiž měla už v září.

O Apple Pencil kompatibilní s iPhonem se v posledních letech šuškalo hned několikrát, přičemž výjimkou samozřejmě nebylo ani blížící se odhalení iPhonů 14 (Pro). Ty sice její podporu nakonec nepřinesly, výše zmíněný leaker se však nechal slyšet, že s ní Apple doposledka počítal a dokonce už tužku i hromadně vyráběl. Nakonec se však svého plánu vzdal a údajně více než milion vyrobených Apple Pencil skončily na propadlišti dějin. Velmi zajímavé je pak to, že se mělo jednat o její zbrusu nový typ s nižší cenou, ale taktéž okleštěnými funkcemi. Nová Apple Pencil se totiž měla prodávat za částku okolo 49 dolarů (tedy v přepočtu asi 1100 Kč bez daně a dalších poplatků), přičemž neměla podporovat přítlaky či náklony a dokonce neměla být ani osazena baterií. Namísto toho měl Apple vyvinout speciální čip, který byl napájen displejem, jak to řeší třeba i Samsung u svého S-Penu.

Proč Apple svůj záměr na poslední chvíli odpískal je v tuto chvíli bohužel zcela nejasné, jelikož vzhledem k zahájení hromadné výroby odpadají možnosti jako špatná funkčnost s displejem a tak podobně. V době zahájení hromadné výroby jsou totiž všechny tyto věci logicky již otestovány a tedy i stoprocentně funkční. Ať už však byl důvod k usmrcení produktu jakýkoliv, je to bezesporu škoda. Přeci jen, levná Apple Pencil kompatibilní s iPhonem by byla pro mnoho uživatelů splněným snem a to klidně i v případě, že by nepodporovala celou řadu pro ostatní generace standardních funkcí.

