Recenze Tactical Roger Pencil: Takřka dokonalá alternativa k Apple Pencil za třetinovou cenu

Jedním z nejoblíbenějších doplňků pro iPady je bezesporu chytrá tužka Apple Pencil. Háček je však v tom, že je prakticky od svého představení v obou svých generacích poměrně drahá a po nynějším zdražením ještě dražší. O to víc potěší, že na trhu naleznete hned několik alternativ, které dokáží tento produkt v lecčem zastoupit. Jedním z nich je i Tactical Roger Pencil, který nám dorazil před pár týdny do redakce na testy. A jelikož jsem s ním po tuto dobu dost intenzivně kreslil a psal, je na čase vás seznámit s tím, jaký vlastně je.

Technické specifikace

Tactical Roger Pencil je svým způsobem jakýmsi designovým hybridem mezi Apple Pencil 1. a 2. generace, jelikož disponuje oválným tělem s jednou plochou hranou opatřenou magnety, kterou si tak lze tužku připnout k iPadu. Namísto dobíjení skrze Lightning či bezdrátově je zde však k dispozici USB-C zdířka pro kabelové nabíjení. To však příliš často řešit nebudete – tužka totiž vydrží krásných 8 hodin práce s tím, že po pěti minutách nečinnosti se automaticky vypne a tím šetří baterii. Pokud se však tužka přesto vybije, z 0 na 100 % ji nabijete za pouhých 80 minut, což není vůbec špatná hodnota.

Tělo tužky je vyrobeno z černého či bílého hliníku, přičemž její hrot je samozřejmě plastový a co víc, vyměnitelný. Pokud se vám tedy ošoupe, není třeba kupovat zcela novou tužku, ale stačí to vyřešit jednoduchým vymontováním starého hrotu a následným namontováním hrotu nového. Pokud vás pak zajímají rozměry a hmotnost, ty jsou 165,5 mm na délku, 9 mm v průměru a 13,5 gramů z hlediska hmotnosti. Posledním vskutku velkým pozitivem je pak fakt, že je tužka kompatibilní jak s iOS a iPadOS (u iPadů s podporou Apple Pencil), tak i Androidem a Windows. K dispozici jsou totiž režimy jak pro iPady, tak právě pro ostatní dotykové displeje, čímž se využitelnost pera raketově zvedá. A pozor, v případě iPadů máte díky speciálnímu režimu zajištěno například to, že tablet zvládne ignorovat opřenou ruku, takže se na něj rázem píše takřka jako na klasický papír.

Testování

Přiznám se, že hraní si s Apple Pencil v kombinaci s iPadem mě vždy dost bavilo. Jelikož však ručně psané poznámky či různé náčrty vytvářím vskutku zřídka, nikdy mi nedávalo příliš smysl si jí k mému iPadu (2018) koupit. Asi vás tedy nepřekvapí, že když se nyní naskytla možnost vyzkoušet si řešení od Tacticalu, neváhal jsem ani minutu. A nyní mohu s klidným svědomím říci, že jsem udělal dobře.

Výrobce lze pochválit už třeba za to, jak jednoduše se “páruje” s iPadem. Zatímco klasická Apple Pencil je třeba propojit buď přes Lightning, nebo jí nechat spárovat připojením k bezdrátovému nabíjení, u Tactical Roger Pencil stačí ve výsledku jen tapnout na horní dotykový klobouček a tím tužku zaktivovat. Že jste tak učinili poznáte pomocí LED diody, která v případě iPad režimu svítí zeleně, univerzálního režimu modře a v případě vybití pak červeně. Nastavení správného režimu je přitom pro bezproblémovou funkčnost naprosto klíčové, jelikož v opačném případě se můžete rozloučit třeba s ignorací opřené ruky při psaní na iPadu.

Jakmile si režim na tužce správně nastavíte, máte ve výsledku hotovo. Pak už totiž stačí ve výsledku jen spustit de facto jakoukoliv aplikaci podporující kreslení a můžete se začít realizovat. Krom kreslení pak můžete Roger Pencil samozřejmě využívat i pro klasické ovládání tabletu coby stylus, ale myslím si, že to bude vždy tak nějak rychlejší dotyky, takže jsem osobně tužku využíval prakticky jen ke kreslení a k zápiskům. Ty však zvládá naprosto perfektně. Odezva displeje na tužku při psaní či kreslení je extrémně rychlé. Díky úzkému hrotu je navíc vše velmi přesné a vše zkrátka působí skoro tak, jak kdybyste psali či kreslili na opravdový papír. A jen tak mimochodem, při aktivaci univerzálního režimu funguje tužka i s iPhonem a co víc, opravdu velmi dobře. De facto jediným limitem, se kterým je třeba jak u iPadu, tak i u iPhonu počítat, je to, že displej zařízení nereaguje na náklony tužky, jako je tomu v případě Apple Pencil u iPadu, stejně jako nereaguje na tlak. Zapomeňte tedy na jakékoliv ztučňování čar přitlačením na displej či náklonem tužky tak, jako kdybyste chtěli v reálu kreslit boční stranou klasické tuhy. Jelikož však touto vychytávkou disponuje vlastně jen Apple Pencil, která se však prodává 3x dráž než tužka Tactical Roger Pencil, lze toto bez větších problémů odpustit.

A jaká tedy tužka v reálném životě? Musím říci, že opravdu extrémně zábavná. Pokud si rádi čmáráte či si zapisujete zápisky ručně, pak si myslím, že budete v tomto směru spokojeni. Funkčnost tužky mě upřímně řečeno potěšila natolik, že jsem začal přemýšlet nad tím, že písemné zápisky opět opráším, protože v kombinaci s tímto příslušenstvím dávají opět smysl. A i kdybych je neoprášil, je minimálně fajn, že mám k dispozici něco, čím se dokáže bezproblémově podepsat například na elektronické verze dokumentů a tak podobně, což se čas od času rozhodně hodí.

Resumé

Jak tedy Tactical Roger Pencil v krátkosti zhodnotit? Pro mě osobně se jedná o velmi příjemné překvapení a nově i produkt, který už můj pracovní stůl zkrátka neopustí. Tužka totiž funguje přesně tak, jak byste od ní čekali a to navíc opravdu skvěle. Jasně, podpora tlakového ovládání či náklonu by u iPadu určitě potěšila, ale ruku na srdce, kolik z nás, běžných uživatelů, takové věci ve výsledku více ocení. A pro ty náročnější je tu pak (podstatně dražší) Apple Pencil. Pokud si tedy chcete občas něco načrtnout, napsat a to ideálně za co možná nejlepší cenu, je Tactical Roger Pencil jako stvořený.

