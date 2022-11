Nenechte se napálit. Internetem se šíří falešné informace o odchodu Marka Zuckerberga z Mety

Kolem šéfa společnosti Meta Marka Zuckerberga je v posledních týdnech poměrně živo. To proto, že svou vizí Metaverse snaží „krmit“ davy uživatelů po celém světě, ale i přes obrovské investice, které do tohoto projektu proudí, mu skoro nikdo nemůže přijít na chuť. A jelikož v Metaverse už „zahučelo“ skutečně spoustu peněz, začaly před pár hodinami kolovat zprávy o tom, že akcionářům Mety již došla trpělivost a Zuckerberga přiměli k rezignaci, jelikož dle nich vedl firmu do propasti. Pravda je však jiná, přestože tato zpráva leckoho napálila.

Pokud jste si informaci o odchodu Zuckerberga z vedení Mety v předešlých hodinách na některém z českých či zahraničních médií také přečetli, rovnou na ní zapomeňte. Andy Stone, jedna z hlavních tiskových mluvčích Mety, totiž na svém Twitteru tyto spekulace vyvrátila s tím, že Zuckerbergovo postavení ve společnosti se vůbec nemění a ani nebylo v plánu cokoliv jiného. Zprávy, které tedy začaly kolovat světem, byly nepravdivé a zřejmě vznikly jen s cílem Metu poškodit v očích fanoušků Zuckerberga.

Ačkoliv tedy Zuckerberg v čele Mety i nadále zůstává, jedním dechem je třeba dodat, že židle se pod ním houpe relativně výrazně. Jeho investice do Metaverse v kombinaci s velkým propouštěním zaměstnanců s cílem ušetřit se totiž přestává líbit čím dál tím většímu množství akcionářů, ale i uživatelů a nebylo by proto překvapivé, kdyby nakonec Zuckerberga kritika doběhla a on se musel skutečně z vedení Mety poroučet, protože už by zkrátka tento enormní tlak neustál. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.