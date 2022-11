Meta odpískala vývoj svého konkurenta pro Apple Watch

Před více než rokem a půl se začaly objevovat první zprávy o tom, že Meta (dřívější Facebook) začíná intenzivně pracovat na vlastních chytrých hodinkách, kterými by ráda konkurovala Apple Watch. Ty jsou totiž celosvětovým fenoménem a není se tak čemu divit, že si chtěla na oblibě smartwatch „přihřát“ svou polivčičku taktéž Zuckerbergova společnost. To však nyní padá.

Podle čerstvých informací, které se podařily získat mimo jiné velmi dobře informované agentuře Reuters, oznámila Meta v pátek svým zaměstnancům podílejícím se na vývoji smartwatch, že jejich vývoj je zastaven ve snaze co nejvíce snížit náklady společnosti. Kromě zastavení vývoje navíc přišla vlna vyhazovů a to jak jinak než na postech, které měly nové smartwatch přímo na starost. Je tedy zcela jasné, že jakýkoliv brzký restart projektu absolutně nehrozí, což je však po dobrém roce a půl vývoje do jisté míry zarážející. Peněz, které byly na vývoj vynaloženy, totiž rozhodně málo nebylo.

Ačkoliv Meta hodinky dokončit nedokázala, minimálně z uniklých informací se zdá, že se jednalo o vskutku zajímavý projekt. Designově měly být smartwatch Mety poměrně podobné řešení Applu s tím, že největší důraz u nich měl být kladen na monitoring zdraví v kombinací s jednoduchou možností komunikovat s přáteli zřejmě skrze Messenger a tak podobně. Možná je tedy do jisté míry škoda, že se projekt nepodaří dotáhnout ke zdárnému cíli, protože se alespoň papírově jevil docela zajímavě.