Je iPad v dnešní době potřeba? Neví to ani bývalý viceprezident Applu

Přestože se Apple v posledních letech velmi snaží na poli iPadů inovovat, pravdou je, že jejich prodeje poté, co díky pandemii COVID-19 a tedy nutnosti pracovat ve velkém z domova, opět klesají a nic úplně nenasvědčuje tomu, že by se měla tato skutečnost v dohledné době změnit. Svůj pohled na celou situaci se nyní rozhodl na svém blogu popsat bývalý viceprezident Applu Jean-Louis Gassee, který působil v Applu ještě za dob Steva Jobse. Jeho slova však dokáží překvapit.

Pokud čekáte, že Gassee na svém blogu iPady bezhlavě obhajoval, jste na omylu, jelikož učinil de facto pravý opak. Ne, že by vyloženě kritizoval jejich hardware či obecně věci tohoto typu, ale nechal se slyšet, že hlavním problémem tohoto produktu je zkrátka fakt, že lidé neví, k čemu vlastně je a jak jej tedy i využít. Již od jeho zrodu byl plán Applu dostat jej někam mezi Mac a iPhone – tedy jinými slovy, aby byl z iPadu produkt, který bude uživateli umožňovat jakési hybridní využití s prvky Macu a iPhonu. To se ale v současnosti úplně neděje, byť se Apple v poslední době snaží, co mu síly stačí, aby uživatele dokázal „nasměrovat“ správným směrem. Přesně proto se rozhodl v minulosti začít iPady prezentovat coby de facto plnohodnotné alternativy za MacBooky, ale na druhou stranu v nich stále ponechává kostru mobilního systému, aby byly tablety blízké i nadále majitelům iPhonů.

Fotogalerie iPad 10 2022 0 iPad 10 2022 1 iPad 10 2022 2 iPad 10 2022 3 iPad 10 2022 4 iPad 10 2022 5 iPad 10 2022 6 iPad 10 2022 7 iPad 10 2022 8 iPad 10 2022 9 iPad 10 2022 10 iPad 10 2022 11 iPad 10 2022 12 Vstoupit do galerie

Snaha Applu je však jedna věc a to, zda dopadne na úrodnou půdu a jablíčkáři začnou iPady vnímat tak, jak je potřeba věc druhá a dost odlišná. Odpovědět na otázku, pro koho v současnosti iPady jsou, je ve výsledku i proto extrémně složité, jelikož mohou být svým způsobem jak pro všechny, tak i pro nikoho. Záleží zkrátka na tom, jakou ideu jablíčkáři do budoucna přijmou. Pokud se však Applu vnímání tohoto produktu nepodaří zvrátit, pravdou je, že bude mít do budoucna tato produktová řada pravděpodobně existenční problém.