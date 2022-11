Malá světelná revoluce pro HomeKit je tu! Matter začíná podporovat levná alternativa k Philips Hue

Společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, zahájila certifikaci všech svých produktů WiZ včetně světel a chytrých zásuvek pro standard Matter. WiZ se tak řadí mezi první značky internetu věcí (IoT), které budou podporovat tento jednotný komunikační systém pro chytrou domácnost. Matter představuje další významný krok v naplňování mise platformy WiZ, jejímž cílem je zpřístupnit chytré osvětlení všem uživatelům a zvýšit jeho význam v každodenním životě. A jelikož jen hrstka produktů WiZ doposud podporovala HomeKit a zároveň stojí produkty WiZ levnější než Philips Hue (tedy minimálně valná většina z nich při porovnání s alternativami od Hue), je do jisté míry zavedení podpory Matter u WiZ malou revolucí v osvětlení pro jablíčkáře.

Matter: Standard, který sjednocuje připojená zařízení napříč odvětvími

Organizace Connectivity Standards Alliance (CSA), která vytvořila standard Matter, sdružuje výrobce produktů pro chytrou domácnost jako např. Apple, Google, Amazon. Tento projekt vznikl s cílem vytvořit prostředek pro zlepšení interoperability chytrých zařízení mezi značkami a platformami. Velký důraz byl kladen i na zvýšení soukromí, bezpečnosti a jednoduchosti pro uživatele. Společnost Signify se na zapojení do systému Matter velmi aktivně podílí a certifikaci kompletního portfolia WiZ plánuje dokončit do konce roku 2022. Od druhé poloviny roku 2023 budou mít všechny nové produkty WiZ na obalu logo Matter, aby je uživatelé snadno rozpoznali. Po dokončení certifikace obdrží všechny produkty vyrobené od poloviny roku 2021 aktualizaci firmwaru OTA (Over-The-Air), aby se staly součástí tohoto ekosystému. To se týká i dříve zakoupených a již nainstalovaných produktů.

Uživatelé zařízení WiZ budou moci i nadále využívat nejlepší osvětlení ve své třídě a pokročilé funkce, jako jsou dynamické světelné režimy, přizpůsobitelné světelné scény a dvouzónové ovládání světla pomocí aplikace WiZ. S logem Matter však navíc získají kompatibilitu s ostatními produkty komunikujícími s tímto standardem bez ohledu na značku. Jejich chytrá domácnost tak bude ještě chytřejší.

„Těší nás, že můžeme oznámit, že naše produkty budou tak brzy splňovat dlouho očekávaný komunikační standard Matter, který sjednocuje různé prvky internetu věcí napříč odvětvími a posunuje chytré domácnosti na další úroveň. Spotřebitelům umožní bezproblémové propojení všech jejich chytrých zařízení od různých výrobců. Přijetím technologie Matter do našeho kompletního produktového portfolia WiZ poskytneme našim zákazníkům větší flexibilitu, co nejintuitivnější uživatelské prostředí a bezpečné připojení,“ říká Maikel Klomp, Business Leader WiZ Connected.

Produkty WiZ lze zakoupit zde