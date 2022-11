Signify představilo chytrá HomeKit světýlka na stromeček Philips Hue

Fanoušci chytrých světýlek a zejména pak těch z dílny společnosti Signify stojící za produkty Philips Hue mají ode dneška další důvod k radosti. Do produktové řady Philips Hue totiž přibyla žhavá novinka Festavia, která lze velmi zjednodušeně popsat jakožto chytrý světelný řetěz například na vánoční stromeček, zábradlí, prostor kolem garnýží a tak podobně. A jelikož je tato novinka kompatibilní s HomeKitem, je možná vůbec prvním smart řetězem na stromeček ovladatelným přes aplikaci Domácnost.

Philips Hue Festiavia disponuje 250 miniaturními LED diodkami, které jsou umístěné na dvacetimetrovém kabelu. Tato délka by tedy měla bez větších problémů stačit i na větší stromky, popřípadě velká okna a tak podobně. Z hlediska funkčnosti pak nabízí novinka de facto vše, na co jsme zvyklí i z ostatních Hue produktů. Problém tedy není jak s měněním barev či synchronizací se Spotify, tak ovládáním přes Siri a Domácnost nebo třeba vytvořením různých automatizací. Výrobce navíc plánuje přidat do podpůrné aplikace Hue nové světelné efekty určené přesně pro tento řetěz, díky čemuž by tak měl na stromečku vypadat ještě lépe. Českou cenu novinky sice zatím neznáme, v USA však začíná na 160 dolarech, tedy zhruba 3900 Kč bez daně a dalších poplatků. Na pulty obchodů dorazí 15. listopadu, byť opět platí, že nevíme, zda se tak stane i v Česku. Respektive, do našich končin dorazí určitě, avšak je otázkou, zda hned 15. listopadu.

