Apple Watch jsou schopné odhalit další srdeční vadu

Že jsou Apple Watch schopné zachraňovat lidské životy není prakticky od jejich představení žádným tajemstvím. Postupem času se však ukazuje, že toho jsou z hlediska zdraví schopné vypozorovat mnohem víc než se původně zdálo. Například nová studie prováděná na Mayo Clinic ukázala, že si poradí i s detekcí jinak velmi problematicky zjistitelné dysfunkce levé komory srdce, která je často následována městnavým srdečním selháním.

Pro svůj test využili výzkumníci pracující pod Mayo Clinic konkrétně záznamy od 2454 pacientů, kteří jim mezi srpnem 2021 a únorem 2022 poslali na 125 000 záznamů EKG. Ty následně vědci prošli speciálním algoritmem vyvinutým pro detekci disfunkce levé komory, kterou lze právě EKG záznamem odhalit. Výsledek, který z testu vyplynul, pak výzkumníky do jisté míry šokoval, jelikož algoritmus dokázal z EKG zaznamenaného hodinkami odhalit srdeční vadu s 95% přesností.

Ačkoliv je zatím celý výzkum na začátku a je potřeba u něj ještě dopilovat celou řadu věcí, aby byl využitelný kdekoliv a kdykoliv, pravdou je, že i tento prvotní úspěch lze brát jako velký příslib do budoucna ohledně zkomplexnění funkčnosti Apple Watch z hlediska zdraví. Dá se totiž očekávat, že se Apple pokusí hodinky naučit co možná nejvíce zdravotních funkcí, aby jejich potenciál na záchranu lidských životů ještě povyrostl. Jak dlouho mu to bude trvat je ale zatím samozřejmě předčasné předpovídat.