Apple své uživatele zřejmě špehuje mnohem víc než se původně zdálo

Přestože se Apple dlouhodobě snaží působit coby společnost, která bojuje proti veškerému sledování uživatelů aplikacemi, službami a obecně elektronikou, zdá se, že sám se se sledováním příliš nepáře. Vyplývá to alespoň z průzkumu skupiny bezpečnostních expertů Mysk, která již v minulosti odhalila například to, že je Apple schopen sledovat každý váš krok v App Store. A je toho mnohem víc…

Bezpečnostní experti v poslední době zabředli do zkoumání fungování Apple systémů a služeb ještě víc, aby následně zjistili, že analýza zařízení Applu obsahuje informace, které mohou přímo propojit informace o tom, jak je dané zařízení používáno, jeho funkce, výkon a tak podobně přímo s konkrétním uživatelem. Právě to však bylo v minulosti Applem nesčetněkrát vyvraceno. K identifikace uživatele je přitom využíván poměrně jednoduchý systém – konkrétně jedinečný identifikátor dsld, který lze s trochou snahy propojit s uživatelem a tím se tak dostat ve výsledku k jeho jménu, kontaktům a vůbec všemu, co má uloženo na iCloudu. V obchodních podmínkách Applu je proto jasně napsáno, že informace shromážděné ze zařízení pro účely analýzy nelze využít ke vysledování konkrétního uživatele.

Je otázkou, co přesně Apple danými prvky sleduje, potažmo zda jsou vůbec nějak zneužívané. Pravdou však je, že už jen to, že o nich svět dosud vůbec nevěděl, je do jisté míry alarmující a na Apple to absolutně nevrhá dobré světlo. Vzpomeňme ostatně na přiškrcování výkonu, které bylo uživatelům taktéž zatajováno, než vyšla jeho existence najevo a Applu přivodila spoustu vrásek na čele právě kvůli tvrdé kritice za veškeré utajování. Bude proto extrémně zajímavé sledovat, jak se celá situace do budoucna vyvine, jelikož je klidně možné, že se právě díváme na další opravdu velký průšvih Applu.